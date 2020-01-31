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31 января 2020 года 10:23
Цена на Шенген останется для россиян прежней
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DPA/ТАСС
31 января. FINMARKET.RU - Новые правила получения Шенгенской визы, вступающие в силу со 2 февраля, не скажутся на работе игроков туристического рынка, занимающихся организацией поездок в страны Евросоюза. В этом "Известия" заверили представители нескольких компаний. Как не раз поясняли сами европейские чиновники, нововведения потребовались во многом для расширения инструментария Брюсселя в борьбе с нелегальной иммиграцией, укрепления безопасности и более эффективного выявления тех, кто представляет для ЕС угрозу. Одним из средств "подстраховки" на этом пути станет введение электронной формы заявления. И заполнять его придется гражданам даже тех стран, у которых действует с Евросоюзом безвизовый режим (например, американцам, украинцам и гражданам еще шести десятков стран). Кроме того, новые правила прямо увязывают визовую политику с вопросами реадмиссии. Если Брюссель сочтет, что страна в недостаточной мере сотрудничает с ЕС в вопросах возвращения их граждан в случае депортации, то сроки оформления виз для ее граждан могут быть увеличены. Как впрочем и визовые сборы. На данном этапе стоимость Шенгена для граждан большинства других 105 стран, у которых действует визовый режим с ЕС, уже и так возросла. Те, кто платил за Шенгенскую визу 60 евро, с февраля будут тратить на нее 80 евро, тем же, в отношении кого действовала сниженная ставка размером в 35 евро, виза обойдется отныне в 40 евро. "Соглашения об упрощенном порядке выдачи виз, заключенные ЕС с третьими странами, например с Россией, продолжат действовать. Это, в частности, означает, что повышение размера обычного визового сбора не коснется более низкого размера визового сбора в 35 евро, установленного соглашением между Россией и ЕС (договор 2006 года) об упрощении выдачи виз", — пояснила "Известиям" пресс-секретарь представительства ЕС в России Луца Кадар. Схожие соглашения об упрощенном визовом режиме заключены между ЕС и еще рядом стран, например, с Арменией и Азербайджаном. Помимо неизменности стоимости визы, позитивным моментом для заявителей станет увеличение срока для подачи документов вдвое. Если до нынешних пор оформление документа, разрешающего въезд, в Шенгенскую зону можно было начать не ранее чем за три месяца до поездки, теперь это можно будет сделать за полгода. Вместе с тем россияне с "положительной визовой историей" от обновленных правил только выиграют: тем, кто часто посещал Шенгенскую зону и не нарушал правил пребывания, многократные визы сроком действия до пяти лет будут выдаваться охотнее.
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