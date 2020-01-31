Индекс счастья россиян упал до 6-летнего минимума

31 января. FINMARKET.RU - Россияне оказались менее счастливыми, чем в среднем жители Земли, показал глобальныймеждународной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International. Его результаты предоставил "Ведомостям" исследовательский холдинг "Ромир", представляющий ассоциацию в России. Всего в опросе, проведенном в ноябре - декабре 2019 г., участвовало 45 000 человек из 46 стран. В России было опрошено 1500 человек из всех регионов, уточнил представитель "Ромира".

В мире счастливыми себя считают более половины (59%) респондентов, а несчастными - 11%, остальные не смогли ответить. Индекс, рассчитываемый как разница между положительными и отрицательными ответами, соответственно, равен 48 п. п. и совпадает с результатом предыдущего опроса.

В России же только 42% счастливых против 18% несчастных, что дает значение индекса вдвое меньше мирового - 24 п. п. Результат 2019 г. повторяет минимум 2013 г.

На самоощущение людей все чаще обращают внимание экономисты. Поскольку рост ВВП не говорит об отсутствии неравенства или социального напряжения в обществе, эксперты стараются расширить набор инструментов для измерения благополучия в государстве. ООН публикует Всемирный индекс счастья (World Happiness Report, здесь у России 68-е место из 156), а Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - Индекс лучшей жизни (Better Life Index, жители России, по этим данным, менее удовлетворены своей жизнью, чем в среднем по ОЭСР, - 5,8 балла против 6,5). Всемирный экономический форум в 2017 г. начал рассчитывать Индекс инклюзивного развития (Inclusive Development Index), который показывает равномерность распределения выгод от экономического роста для разных слоев населения. В обзоре фактически два индекса - для развитых и для развивающихся стран. У России в 2018 г. 19-е место среди развивающихся (лидируют Литва с 4,86 балла, Венгрия с 4,74 и Азербайджан с 4,69), но в едином индексе из 103 странс 4,2 балла могла бы оказаться на 28-м месте.

В опросе Gallup самый высокий индекс у Колумбии, Индонезии и Эквадора.

Индекс счастья Gallup в России в 2019 г. вернулся в точности на уровень до 2014 г., тогда как аномальный рост "имел место после аннексии Крыма в 2014 г.", считает экономист, автор недавно опубликованной работы об уровне счастья в посткоммунистических странах, использующей данные Gallup ("Конвергенция счастья в странах с переходной экономикой"), Сергей Гуриев. Снижение началось уже в 2015 г. и резко ускорилось в 2018-2019 гг.