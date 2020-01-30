Сбербанк поможет с работой пенсионерам и предпенсионерам

30 января. FINMARKET.RU - У Сбербанка России и Rabota.ru появилсяпоиска работы для людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Это раздел на информационном портале Сбербанка "Активный возраст", ориентированном на пользователей старше 50 лет. Но никаких гарантий трудоустройства сервис не дает, пишут "Ведомости"

Пилотный проект Сбербанка и Rabota.ru был запущен в октябре 2019 г. в Московском регионе, за 4 месяца на портале было размещено более 4000 вакансий от более чем 300 работодателей. После этого сервис был открыт для пользователей по всей стране, рассказали в Сбербанке.

По словам представителя Rabota.ru, часть вакансий, размещенных работодателями на Rabota.ru, с согласия работодателей передается в раздел на портале "Активный возраст". На вопрос о схеме монетизации нового сервиса директор дивизиона Сбербанка "Особые решения", который занимался разработкой нового сервиса, Александра Алтухова ответила, что благодаря сервису должно вырасти число клиентов платформы Rabota.ru, а она входит в экосистему Сбербанка.

Как считает директор департамента рекрутмента кадровой компании Unity Александр Семенов, сервис поможет быстрее установить прямые контакты между работодателями и кандидатами в возрасте и откроет обеим сторонам новые возможности для совместного развития.

По его наблюдениям, профессиональный и жизненный опыт кандидатов наиболее востребован в промышленности и в промышленном консалтинге, в сельскохозяйственных и транспортно-логистических компаниях.

В 2017 г. кандидаты старше 50 лет разместили на HeadHunter 2,1 млн резюме, а в 2019 г. - уже 3,3 млн. Рекрутеры объясняют рост потока резюме увольнениями людей предпенсионного возраста во многих компаниях.

Директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова сомневается, что сервис Сбербанка и Rabota.ru сильно поможет людям старшего возраста в трудоустройстве. По ее словам, в России и так уже немало удобных сервисов для соискателей. А камень преткновения - не отсутствие специализированных интернет-сервисов, а работодатели, которые не стремятся нанимать кандидатов предпенсионного или пенсионного возрастов.