Снижение банковских ставок не сократит притока вкладов

30 января. FINMARKET.RU -физлиц в банках в рублевом эквиваленте к началу 2020 г. достигли 30,55 трлн руб., следует из статистики ЦБ. За год прирост составил 7,3%. Рублевые вклады увеличились на 9,9% до 24,576 трлн. Стоимость валютных вложений населения из-за укрепления рубля формально снизилась на 2,2%, но в долларовом эквиваленте валютные вклады выросли на $8,6 млрд до $96,5 млрд. Это переоценкой уже не объяснить, пишут "Ведомости": курс евро к доллару за год упал примерно на 2%.

Снижение рублевых ставок в этом году подстегнуло прирост валютных вкладов, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, цитируемая "Ведомостями": "Люди, в принципе, ориентируются не столько на, сколько на курс, а в условиях, когда ставки рублевых вкладов ненамного выше, население предпочтет держать деньги в валюте".

Основу валютных вкладов составляет крупный капитал, тогда как вес розничных вкладчиков в динамике рынка минимален, говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. "Клиенты с крупными портфелями, которые скорее заинтересованы в сохранении капитала, выбирают валютные вклады – тогда их деньги будут защищены от риска ослабления рубля. А так как спред рублевых ставок к валютным в 2019 г. стремительно сокращался, это еще больше мотивировало таких клиентов заносить на вклады валюту: небольшому превышению рублевой доходности над долларовой крупный вкладчик всегда предпочтет защиту капитала от девальвации. Даже значительное укрепление рубля в прошлом году не смогло заметно изменить такую мотивацию", – рассуждает он.

Снижение рублевых ставок и уменьшение их разницы с валютными могут сдерживать дальнейшую девалютизацию депозитов, признает ЦБ в обзоре.

Вклады населения росли в значительной степени за счет обеспеченных клиентов, считают эксперты. Главный экономист "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова, мнение которой также приводят "Ведомости", напоминает, что в 2019 г. заработные платы в реальном выражении выросли на 2,5%, так что "обеспеченная часть населения стала располагать бОльшими свободными средствами". Основным источником роста вкладов населения являются накопления среднего класса и более богатых людей (их валютные вклады обычно гораздо больше рублевых), солидарен профессор Банковского института Высшей школы экономики Михаил Сухов. "Маловероятно, что различия в ставках по вкладам в валютах сильно повлияют на предпочтения данной категории клиентов вкладывать в депозиты в рублях. Поэтому склонность к сбережениям немногочисленной, но достаточно состоятельной части населения определяет темпы изменения объемов вкладов", – пишет он в колонке для "Ведомостей".

В этом году ставки по вкладам продолжат падение, единодушны эксперты. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, рублевые ставки упадут в среднем на 0,25–0,75 процентного пункта (п. п.) в зависимости от ключевой ставки. По разным прогнозам, она может опуститься до 6–5,75% годовых. В госбанках ставки сместятся к 3–4,5% годовых при снижении ключевой ставки до 6%, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Георгий Ващенко. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков по итогам года опустится ниже 5%, уверен предправления "ФК Открытие" Михаил Задорнов. Долларовые ставки упадут на 0,25 п. п., продолжает Монастыршин.

Но это не сократит приток вкладов – свободных средств у населения станет больше. По прогнозу Евдокимовой, рост реальных зарплат в 2020 г. превысит 2%, а вкладов в рублях – 10%. Монастыршин ожидает рост вкладов на 7%.