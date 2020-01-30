Интернет-торговля пригрозила отказом от распродаж

30 января. FINMARKET.RU - Ассоциация компании интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейших ритейлеров) направила в Госдуму свой негативный отзыв на законопроект депутата КПРФ Олега Лебедева о новом порядке проведения распродаж, пишут "Известия", ссылаясь на письмо организации от 13 января на имя главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева.

Законопроект о распродажах дополняет закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" и закон "О защите прав потребителей". Он был внесен в Госдуму 26 ноября прошлого года, до 13 февраля ведомства должны подготовить на него отзывы, а рассмотрение инициативы запланировано на весеннюю сессию. Документ предполагает, что розница, проводя распродажи, будет следовать более строгим правилам. Так, торговцы должны указывать точные сроки, которые сегодня могут и не анонсироваться, а также причины ее проведения: возможно, речь идет о товарах, которые уже были в употреблении или имеют брак.

Более того, уверен автор законопроекта, магазинам следует сообщать исходную цену товара (среднюю стоимость продукции за последние шесть месяцев) и именно с нее делать скидку. Плюс к этому розница должна указывать специальные условия, при которых потребители могут получить дисконт. В пояснительной записке сказано, что правовое регулирование в отношении распродаж сейчас недостаточно. По словам депутата, сложившаяся правовая неопределенность допускает злоупотребления и широко используется недобросовестными торговцами для увеличения продаж и получения дополнительной выручки посредством введения потребителей в заблуждение.

В АКИТ категорически не согласны с обвинениями: в ассоциации раскритиковали норму относительно мониторинга цен, который придется проводить торговым сетям в случае принятия законопроекта. В организации подчеркнули, что сейчас в интернете существует большое количество сервисов, которые позволяют ретроспективно изучать стоимость товаров в онлайн-магазинах.

Появление новой обязанности предоставлять среднюю цену за предшествующие шесть месяцев станет вмешательством в рыночное ценообразование, говорится в письме АКИТ.