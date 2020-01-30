Россияне смогут зарабатывать на своих данных

30 января. FINMARKET.RU - Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильский Нuman Digital Capital вложат до 250 млн руб. в платформу "Датамания" компании IDX. Предполагается, что на ней россияне смогут за вознаграждение давать бизнесу доступ к своим персональным данным, пишет "Коммерсант". За год проект планирует привлечь 1 млн пользователей, но компании пока не готовы платить за такиебольшие деньги, предупреждают эксперты.

"Датамания" подписала несколько контактов с крупными операторами персональных данных, что "подтверждает интерес бизнеса", заявил “Ъ” директор ФРИИ по технологическому развитию Сергей Алимбеков. ФРИИ уже предлагал внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот "деперсонализированных" пользовательских данных, сообщал “Ъ” 28 января 2019 года. В фонде оценивали, что каждый гражданин сможет зарабатывать на своих данных до 60 тыс. руб. в год.

"Компаниям требуются очень большой массив и широкая выборка, но чтобы привлечь на платформу большое число пользователей, стоимость получения согласий должна быть существенной, что маловероятно",— считает глава департамента по развитию фонда "Сколково" Сергей Израйлит, цитируемый изданием.