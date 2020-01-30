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30 января 2020 года 08:59

Россияне смогут зарабатывать на своих данных

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Lehtikuva/ТАСС
Lehtikuva/ТАСС
30 января. FINMARKET.RU - Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильский Нuman Digital Capital вложат до 250 млн руб. в платформу "Датамания" компании IDX. Предполагается, что на ней россияне смогут за вознаграждение давать бизнесу доступ к своим персональным данным, пишет "Коммерсант". За год проект планирует привлечь 1 млн пользователей, но компании пока не готовы платить за такие данные большие деньги, предупреждают эксперты.

"Датамания" подписала несколько контактов с крупными операторами персональных данных, что "подтверждает интерес бизнеса", заявил “Ъ” директор ФРИИ по технологическому развитию Сергей Алимбеков. ФРИИ уже предлагал внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот "деперсонализированных" пользовательских данных, сообщал “Ъ” 28 января 2019 года. В фонде оценивали, что каждый гражданин сможет зарабатывать на своих данных до 60 тыс. руб. в год.

"Компаниям требуются очень большой массив и широкая выборка, но чтобы привлечь на платформу большое число пользователей, стоимость получения согласий должна быть существенной, что маловероятно",— считает глава департамента по развитию фонда "Сколково" Сергей Израйлит, цитируемый изданием.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  граждане,  данные,  продажа

 
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