Технологии: услуги связи через интернет с применением биометрии

30 января. FINMARKET.RU - Группа сенаторов внесла в Госдумузаконопроект, предусматривающий возможность заключать абонентские договоры на услуги связи через интернет с применением биометрии.

"Законопроектом предлагается дополнительный способ заключения абонентских договоров посредством сети интернет c применением технологии обработки биометрических персональных данных. Порядок прохождения процедуры будет предусмотрен в правилах оказания услуг телефонной связи", - говорится в сообщении на сайте Совета Федерации.

Соответствующая инициатива (891465-7) размещена в среду в базе данных законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Предлагаемые законопроектом меры позволят гражданам заключать договоры об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в любом месте на территории РФ, сократить распространение идентификационных модулей (SIM-карт) без заключения договоров, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Для заключения договора потребуется установить на мобильный телефон программное обеспечение оператора связи, с помощью которого будет проводиться считывание и верификация биометрических данных абонента.

"Полученные сведения должны в режиме реального времени направляться оператору связи. SIM-карта будет заблокирована до внесения сведений об абоненте в базы данных оператора связи", - говорится в сообщении на сайте верхней палаты.

Также сенаторы предложили ввести дополнительные дистанционные способы проверки операторами связи достоверности сведений, представляемых при заключении абонентского договора. Сейчас для этого используются информационные системы органов власти посредством доступа через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также учетные записи о гражданах в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

"Существующие ограничения в их работе требуют развития альтернативных способов проверки достоверности. Законопроектом предлагается разрешить использование сведений о плательщике, полученных от коммерческих банков и других кредитных организаций, при оплате в безналичной форме услуг связи", - отмечают в Совете Федерации.

Авторы законопроекта - вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы Людмила Бокова (27 января она была назначена заместителем главы Минкомсвязи РФ) и Александр Башкин.

"Принятие законопроекта позволит заключать абонентские договоры в любом месте на территории РФ, а также создать дополнительные способы получения операторами связи достоверных сведений об абонентах", - говорится в сообщении на сайте верхней палаты.