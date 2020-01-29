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29 января 2020 года 09:38
Мишутин распределил обязанности между вице-премьерами
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Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями кураторство над конкретными министерствами. На сайте правительства РФ опубликовано распределение обязанностей между вице-премьерами Минэкономразвития закреплено за первым вице-премьером Андреем Белоусовым, которому перешла большая часть функций, которые в прежнем составе правительства выполнял в роли первого вице-премьера Антон Силуанов. При этом появились и новые, например, координация противодействия санкциям. Помимо кураторства над проектами ВЭБа, которое было и у Силуанова, к полномочиям Белоусова отнесен контроль за деятельностью РФПИ, Российской венчурной компании, Корпорации МСП, Фонда Сколково. Также Белоусов отвечает за разработку основных направлений социально-экономического развития РФ, координацию работы по достижению национальных целей развития, реализации нацпроектов во взаимодействии с их кураторами. За ним лично, как и за Силуановым, закреплены три нацпроекта - "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", плюс стратегия развития и финансирования магистральной инфраструктуры в части транспорта. За Белоусовым - вопросы проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики, влияния бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста, повышения результативности бюджетных расходов, государственной инвестиционной политики, разработки госпрограмм и ФЦП. Также в числе полномочий первого вице-премьера - госполитика в области ипотечного кредитования, регулирования финрынков, страховой и аудиторской деятельности, в сфере корпоративного управления и банкротства. Кроме того, Белоусов будет курировать формирование и реализацию инвестпроектов, осуществляемых за счет средств Фонда национального благосостояния. Григоренко получил часть функционала Силуанова, "гильотину" и маркировку товаров Часть функций, которые в прежнем составе правительства выполнял Силуанов, и руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко. В частности, за Григоренко закреплены вопросы управления государственным долгом и финансовыми активами РФ, государственного финансового планирования, разработки и исполнения федерального бюджета, совершенствования бюджетной системы, разработки и реализации налоговой политики. Кроме того, бывший замглавы ФНС будет курировать госрегулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (также ранее тема Силуанова). Также на Григоренко возложены вопросы создания и функционирования в РФ системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров, и госполитика в области торговли. Вместе с Белоусовым он будет заниматься темой нацпроектов. Кроме того, Григоренко предстоит курировать развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти; повышение эффективности исполнения полномочий ФОИВов в рамках проведения административной реформы, совершенствование контрольно-надзорной деятельности (то есть в том числе и "регуляторную гильотину"), работу органов юстиции, взаимодействие с органами судебной власти и прокуратуры. Также у нового вице-премьера будут стандартный для главы аппарата набор задач: организация планирования работы правительства, законопроектной деятельности, подготовка проектов решений правительства и поручений премьера. Хуснуллин будет курировать жилищную политику, дороги, развитие регионов Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в новом кабинете министров будет заниматься вопросами, касающимися строительства, земельных отношений, жилищной политики, а также социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией. В соответствии с распределением полномочий заместителей председателя правительства на сайте кабинета министров Хуснуллин будет заниматься вопросами реализации нацпроекта в сфере жилья и городской среды, нацпроекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог, нацпроекта в сфере экологии в части федеральных проектов "Чистая вода" и "оздоровление реки Волги". Он также будет курировать реализацию транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, государственную жилищную политику, госполитику в области ипотечного кредитования, сфере строительства, ЖКХ, земельных отношений. Хуснуллин также займётся совершенствованием контрольно-надзорной деятельности в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора. В его зону ответственности войдёт реконструкция и капитальный ремонт автодорог, капитальный ремонт, реставрация и модернизация объектов капитального строительства. Он также займётся внедрением цифровых технологий в своей сфере деятельности. Хуснуллин будет курировать вопросы регионального развития, исключая ДВФО, и предоставление господдержки. Хуснуллин займётся совершенствованием регуляторной среды, антимонопольной политики и развития конкуренции в своей сфере деятельности. Он также будет осуществлять координацию реализации инфраструктурных проектов в соответствии с перечнем, определенным президентом РФ или председателем правительства. Кроме того, он будет курировать реализацию федеральных проектов в Крыму и Севастополе, а также в Калининградской области. Хуснуллин будет курировать социально-экономическое сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Хуснуллин будет осуществлять координацию деятельности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в установленной сфере деятельности). За Голиковой закрепили миграционную политику, химическую и биологическую безопасность Новыми направлениями работы вице-премьера РФ Татьяны Голиковой станет миграционная политика, химическая и биологическая безопасность, а также санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Голикова, как и в прошлом правительстве, будет курировать социальный блок. Так она будет координировать вопросы национального проекта в сфере демографии, национального проекта в сфере здравоохранения, национального проекта в сфере образования, национального проекта в сфере науки. Курировать Голикова будет государственную демографическую политику и, не входившую ранее в ее обязанности, миграционную политику. Осталось в ведении вице-премьера государственная политика в области оборота лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечения их качества и безопасности, включая вопросы развития медицинской и фармацевтической промышленности, в части формирования планируемых к разработке и производству перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий. Среди новых обязанностей Голиковой - государственная политика в области биотехнологий, в сфере химической и биологической безопасности. Также вице-премьер теперь будет заниматься вопросами разработки и исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственной политикой в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, федерального санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей. На сайте правительства отмечается, что Голикова будет координировать деятельность Минздрава, Министерства просвещения, Минобонауки, Минтруда, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Рособрнадзора, Федерального агентства по делам молодежи. Борисов будет координировать работу по вопросам промышленности, ТЭК, обеспечения национальной обороны Вице-премьер Юрий Борисов будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти по всем вопросам промышленности, ТЭК, обеспечения национальной обороны, правоохранительной деятельности, а также отвечать за развитие магистральной инфраструктуры. Согласно распределению обязанностей, Борисов отвечает за реализацию государственной политики в области промышленности, топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики, по вопросам разработки, реализации и контроля комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части энергетики. Кроме того, в его ведении будут вопросы обеспечения национальной обороны, правоохранительной деятельности, мобилизационной подготовки РФ и управления государственным материальным резервом, а также Выполнение государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа и программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности. В сфере полномочий Борисова - развитие и применение системы ГЛОНАСС, в том числе в гражданском секторе, госполитика в области технологического надзора и атомного надзора в установленной сфере ведения. У него остались также вопросы координации в сфере экспортного контроля в отношении товаров, информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств доставки оружия массового поражения, иных видов вооружения и военной техники. Вице-премьер по-прежнему занимается военно-технической политикой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и госполитикой в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Среди его полномочий остались обеспечение государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обустройство госграницы Российской Федерации. В числе новых функций Борисова - выработка предложений по созданию системы подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ. Он будет координировать Минпромторг, Минэнерго, Ростехнадзор, Росрезерв, Росатом, ФМБА, "Роскосмос". Оверчук курирует международные отношения и интеграцию в ЕАЭС Вице-премьер Алексей Оверчук в новом составе правительства будет курировать вопросы государственной политики в сфере международных отношений РФ, а также тему интеграционных процессов в ЕврАзЭс и взаимодействие в СНГ. Кроме того, согласно распределению обязанностей заместителей главы правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров, за ним будут закреплены вопросы деятельности России в БРИКС и "Группе двадцати". Также Оверчук будет отвечать за взаимодействие России с Организацией экономического сотрудничества и развития и другими международными организациями, содействие международному развитию. Одновременно он назначен ответственным за планирование и организацию международных мероприятий с участием премьера РФ. В прежнем составе правительства не было отдельного вице-премьера, курировавшего международную сферу работы кабинета министр Трутнев помимо дальневосточных и арктических регионов будет отвечать и за Северный Кавказ Вице-премьер РФ Юрий Трутнев в новом составе правительства продолжит курировать тематику развития дальневосточных и арктических регионов страны, но также будет отвечать и за Северный Кавказ. Согласно распределению обязанностей заместителей главы правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров, Трутнев будет заниматься вопросами госполитики в области комплексного социально-экономического развития дальневосточных субъектов России и госрегулирования в сфере предоставления им финансовой помощи и контроля за ее использованием. Также он будет координировать разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов, и проблематику повышения результативности бюджетных расходов в указанных субъектах РФ и заниматься повышением инвестиционной привлекательности Дальневосточного федерального округа (ДВФО). Кроме того, Трутнев будет отвечать за разработку и реализацию на территории ДВФО госпрограмм, мероприятий федеральных целевых программ и государственных инвестиционных программ. Он будет курировать и госполитику в области социально-экономического развития приоритетных территорий РФ, создания и функционирования свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития. На него возлагается и реализация государственной политики в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Трутнев будет осуществлять координацию деятельности министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Вместе с тем, теперь он будет отвечать и за реализацию государственной политики в области комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа. Абрамченко курирует сельское хозяйство, рыболовство, экологию и недвижимость Вице-премьер Виктория Абрамченко будет координировать среди прочего работу федеральных органов исполнительной власти в сфере земельных отношений и гражданского оборота недвижимости, курировать, в частности, деятельность Роснедр. Согласно распределению, Абрамченко переданы практически все функции, которые были ранее на посту вице-премьера у Алексея Гордеева. Это, в частности, госполитика в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе в области виноградарства и виноделия, госполитика в области развития рыболовства, биотехнологий, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды. Но кроме этого у Абрамченко добавились новые сферы деятельности, которые ранее не курировались на уровне вице-премьеров. Это - государственная политика в сфере земельных отношений (за исключением земельных отношений в границах населенных пунктов в целях реализации градостроительной политики и вне границ населенных пунктов в целях строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры); госполитики в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, государственной кадастровой оценки, осуществления кадастровой деятельности; гражданский оборот недвижимости. Вице-премьер займется также вопросами разработки, реализации и контроля национального проекта "Экология". Она осуществляет координацию деятельности Минсельхоза, министерства природных ресурсов и экологии, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Федеральных агентств водных ресурсов, лесного хозяйства, по рыболовству, а также по недропользованию. Чернышенко отвечаете за инновации, связь, СМИ, культуру, туризм, спорт и цифровую экономику Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в новом кабинете министров будет курировать вопросы, касающиеся физической культуры, спорта и "цифровой экономики". В части спорта Чернышенко будет отвечать за госполитику в сфере развития физкультуры, спорта высших достижений, системы подготовки спортивного резерва. Кроме того, он будет давать поручения по вопросам взаимодействия с международными спортивными общественными организациями, проведения особо значимых спортивных мероприятий. В части культуры Чернышенко будет давать поручения в области госрегулирования в области современной культуры, искусства, кинематографии, авторского права, сохранения культурного наследия, музейного, библиотечного и архивного фондов. Он также будет курировать взаимодействие с творческими союзами и фондами. В сферу полномочий Чернышенко войдёт и туризм. Чернышенко также будет координировать работу в части цифрового развития страны. В зону его ответственности войдёт цифровое преобразование государственного управления и предоставление госуслуг, осуществление контрольно-надзорной деятельности, создание условий для цифрового преобразование отраслей экономики и социальной сферы, госполитика в области связи. В отличие от своих предшественников Чернышенко также будет курировать госполитику в области массовых коммуникаций и СМИ, регулирование в области формирования информационных ресурсов, государственное регулирование цен на услуги естественных монополий в сфере связи, а также взаимодействие с религиозными организациями.
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Ключевые слова: Россия, правительство, обязанности
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