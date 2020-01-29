Мишутин распределил обязанности между вице-премьерами

29 января. FINMARKET.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями кураторство над конкретными министерствами. На сайте правительства РФ опубликовано распределение обязанностей между вице-премьерами

Минэкономразвития закреплено за первым вице-премьером Андреем Белоусовым, которому перешла большая часть функций, которые в прежнем составе правительства выполнял в роли первого вице-премьера Антон Силуанов. При этом появились и новые, например, координация противодействия санкциям. Помимо кураторства над проектами ВЭБа, которое было и у Силуанова, к полномочиям Белоусова отнесен контроль за деятельностью РФПИ, Российской венчурной компании, Корпорации МСП, Фонда Сколково.

Также Белоусов отвечает за разработку основных направлений социально-экономического развития РФ, координацию работы по достижению национальных целей развития, реализации нацпроектов во взаимодействии с их кураторами. За ним лично, как и за Силуановым, закреплены три нацпроекта - "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", плюс стратегия развития и финансирования магистральной инфраструктуры в части транспорта. За Белоусовым - вопросы проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики, влияния бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста, повышения результативности бюджетных расходов, государственной инвестиционной политики, разработки госпрограмм и ФЦП. Также в числе полномочий первого вице-премьера - госполитика в области ипотечного кредитования, регулирования финрынков, страховой и аудиторской деятельности, в сфере корпоративного управления и банкротства.

Кроме того, Белоусов будет курировать формирование и реализацию инвестпроектов, осуществляемых за счет средств Фонда национального благосостояния.

Часть функций, которые в прежнем составе правительства выполнял Силуанов, и руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко. В частности, за Григоренко закреплены вопросы управления государственным долгом и финансовыми активами РФ, государственного финансового планирования, разработки и исполнения федерального бюджета, совершенствования бюджетной системы, разработки и реализации налоговой политики. Кроме того, бывший замглавы ФНС будет курировать госрегулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (также ранее тема Силуанова).

Также на Григоренко возложены вопросы создания и функционирования в РФ системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров, и госполитика в области торговли. Вместе с Белоусовым он будет заниматься темой нацпроектов. Кроме того, Григоренко предстоит курировать развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти; повышение эффективности исполнения полномочий ФОИВов в рамках проведения административной реформы, совершенствование контрольно-надзорной деятельности (то есть в том числе и "регуляторную гильотину"), работу органов юстиции, взаимодействие с органами судебной власти и прокуратуры.

Также у нового вице-премьера будут стандартный для главы аппарата набор задач: организация планирования работы правительства, законопроектной деятельности, подготовка проектов решений правительства и поручений премьера.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в новом кабинете министров будет заниматься вопросами, касающимися строительства, земельных отношений, жилищной политики, а также социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией. В соответствии с распределением полномочий заместителей председателя правительства на сайте кабинета министров Хуснуллин будет заниматься вопросами реализации нацпроекта в сфере жилья и городской среды, нацпроекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог, нацпроекта в сфере экологии в части федеральных проектов "Чистая вода" и "оздоровление реки Волги".

Он также будет курировать реализацию транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, государственную жилищную политику, госполитику в области ипотечного кредитования, сфере строительства, ЖКХ, земельных отношений.

Хуснуллин также займётся совершенствованием контрольно-надзорной деятельности в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора. В его зону ответственности войдёт реконструкция и капитальный ремонт автодорог, капитальный ремонт, реставрация и модернизация объектов капитального строительства. Он также займётся внедрением цифровых технологий в своей сфере деятельности. Хуснуллин будет курировать вопросы регионального развития, исключая ДВФО, и предоставление господдержки.

Хуснуллин займётся совершенствованием регуляторной среды, антимонопольной политики и развития конкуренции в своей сфере деятельности. Он также будет осуществлять координацию реализации инфраструктурных проектов в соответствии с перечнем, определенным президентом РФ или председателем правительства.

Кроме того, он будет курировать реализацию федеральных проектов в Крыму и Севастополе, а также в Калининградской области. Хуснуллин будет курировать социально-экономическое сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

Хуснуллин будет осуществлять координацию деятельности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в установленной сфере деятельности).

Новыми направлениями работы вице-премьера РФ Татьяны Голиковой станет миграционная политика, химическая и биологическая безопасность, а также санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Голикова, как и в прошлом правительстве, будет курировать социальный блок. Так она будет координировать вопросы национального проекта в сфере демографии, национального проекта в сфере здравоохранения, национального проекта в сфере образования, национального проекта в сфере науки.

Курировать Голикова будет государственную демографическую политику и, не входившую ранее в ее, миграционную политику.

Осталось в ведении вице-премьера государственная политика в области оборота лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечения их качества и безопасности, включая вопросы развития медицинской и фармацевтической промышленности, в части формирования планируемых к разработке и производству перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий.

Среди новых обязанностей Голиковой - государственная политика в области биотехнологий, в сфере химической и биологической безопасности.

Также вице-премьер теперь будет заниматься вопросами разработки и исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственной политикой в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, федерального санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

На сайте правительства отмечается, что Голикова будет координировать деятельность Минздрава, Министерства просвещения, Минобонауки, Минтруда, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Рособрнадзора, Федерального агентства по делам молодежи.

Вице-премьер Юрий Борисов будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти по всем вопросам промышленности, ТЭК, обеспечения национальной обороны, правоохранительной деятельности, а также отвечать за развитие магистральной инфраструктуры.

Согласно распределению обязанностей, Борисов отвечает за реализацию государственной политики в области промышленности, топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики, по вопросам разработки, реализации и контроля комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части энергетики.

Кроме того, в его ведении будут вопросы обеспечения национальной обороны, правоохранительной деятельности, мобилизационной подготовки РФ и управления государственным материальным резервом, а также Выполнение государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа и программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности.

В сфере полномочий Борисова - развитие и применение системы ГЛОНАСС, в том числе в гражданском секторе, госполитика в области технологического надзора и атомного надзора в установленной сфере ведения.

У него остались также вопросы координации в сфере экспортного контроля в отношении товаров, информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств доставки оружия массового поражения, иных видов вооружения и военной техники.

Вице-премьер по-прежнему занимается военно-технической политикой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и госполитикой в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Среди его полномочий остались обеспечение государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обустройство госграницы Российской Федерации. В числе новых функций Борисова - выработка предложений по созданию системы подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ. Он будет координировать Минпромторг, Минэнерго, Ростехнадзор, Росрезерв, Росатом, ФМБА, "Роскосмос".

Вице-премьер Алексей Оверчук в новом составе правительства будет курировать вопросы государственной политики в сфере международных отношений РФ, а также тему интеграционных процессов в ЕврАзЭс и взаимодействие в СНГ. Кроме того, согласно распределению обязанностей заместителей главы правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров, за ним будут закреплены вопросы деятельности России в БРИКС и "Группе двадцати".

Также Оверчук будет отвечать за взаимодействие России с Организацией экономического сотрудничества и развития и другими международными организациями, содействие международному развитию. Одновременно он назначен ответственным за планирование и организацию международных мероприятий с участием премьера РФ.

В прежнем составе правительства не было отдельного вице-премьера, курировавшего международную сферу работы кабинета министр

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев в новом составе правительства продолжит курировать тематику развития дальневосточных и арктических регионов страны, но также будет отвечать и за Северный Кавказ. Согласно распределению обязанностей заместителей главы правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров, Трутнев будет заниматься вопросами госполитики в области комплексного социально-экономического развития дальневосточных субъектов России и госрегулирования в сфере предоставления им финансовой помощи и контроля за ее использованием.

Также он будет координировать разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов, и проблематику повышения результативности бюджетных расходов в указанных субъектах РФ и заниматься повышением инвестиционной привлекательности Дальневосточного федерального округа (ДВФО).

Кроме того, Трутнев будет отвечать за разработку и реализацию на территории ДВФО госпрограмм, мероприятий федеральных целевых программ и государственных инвестиционных программ. Он будет курировать и госполитику в области социально-экономического развития приоритетных территорий РФ, создания и функционирования свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.

На него возлагается и реализация государственной политики в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Трутнев будет осуществлять координацию деятельности министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Вместе с тем, теперь он будет отвечать и за реализацию государственной политики в области комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа.

Вице-премьер Виктория Абрамченко будет координировать среди прочего работу федеральных органов исполнительной власти в сфере земельных отношений и гражданского оборота недвижимости, курировать, в частности, деятельность Роснедр. Согласно распределению, Абрамченко переданы практически все функции, которые были ранее на посту вице-премьера у Алексея Гордеева. Это, в частности, госполитика в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе в области виноградарства и виноделия, госполитика в области развития рыболовства, биотехнологий, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды.

Но кроме этого у Абрамченко добавились новые сферы деятельности, которые ранее не курировались на уровне вице-премьеров. Это - государственная политика в сфере земельных отношений (за исключением земельных отношений в границах населенных пунктов в целях реализации градостроительной политики и вне границ населенных пунктов в целях строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры); госполитики в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, государственной кадастровой оценки, осуществления кадастровой деятельности; гражданский оборот недвижимости.

Вице-премьер займется также вопросами разработки, реализации и контроля национального проекта "Экология". Она осуществляет координацию деятельности Минсельхоза, министерства природных ресурсов и экологии, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Федеральных агентств водных ресурсов, лесного хозяйства, по рыболовству, а также по недропользованию.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в новом кабинете министров будет курировать вопросы, касающиеся физической культуры, спорта и "цифровой экономики". В части спорта Чернышенко будет отвечать за госполитику в сфере развития физкультуры, спорта высших достижений, системы подготовки спортивного резерва. Кроме того, он будет давать поручения по вопросам взаимодействия с международными спортивными общественными организациями, проведения особо значимых спортивных мероприятий.

В части культуры Чернышенко будет давать поручения в области госрегулирования в области современной культуры, искусства, кинематографии, авторского права, сохранения культурного наследия, музейного, библиотечного и архивного фондов. Он также будет курировать взаимодействие с творческими союзами и фондами.

В сферу полномочий Чернышенко войдёт и туризм.

Чернышенко также будет координировать работу в части цифрового развития страны. В зону его ответственности войдёт цифровое преобразование государственного управления и предоставление госуслуг, осуществление контрольно-надзорной деятельности, создание условий для цифрового преобразование отраслей экономики и социальной сферы, госполитика в области связи.

В отличие от своих предшественников Чернышенко также будет курировать госполитику в области массовых коммуникаций и СМИ, регулирование в области формирования информационных ресурсов, государственное регулирование цен на услуги естественных монополий в сфере связи, а также взаимодействие с религиозными организациями.