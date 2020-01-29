Силовикам хотят открыть доступ к данным граждан

29 января. FINMARKET.RU - Новый министр связи Максут Шадаев 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" представил Стратегию развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса и государства. Предложения в презентации, показанной министром Шадаевым, в частности, касаются цифровизации здравоохранения, работы правоохранительных органов и цифровых удостоверений личности, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с копией презентации.

В частности, согласно презентации, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов, пишет издание.

Сейчас доступ к данным правоохранительные органы получают по-разному, в том числе по решению суда. Такое решение, нужно, например, для получения доступа к записям телефонных переговоров, электронной почте, sms, сообщениям в мессенджерах и т. п. Оно же требуется для получения банковской информации, например о движении средств по счетам и остатку по ним у физлица.

Часть презентации Шадаев посвятил цифровизации госуслуг и способам идентификации граждан. Министр считает, что главная цель цифровизации госуслуг – снижение времени, которое должен тратить каждый гражданин в год на общение с органами власти. Оно не должно превышать трех часов, уверен он. В части презентации под названием "Новые возможности" Шадаев рассказал, чтополучат доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства, а также сведения о том, кому они были переданы. К 2024 г. каждый гражданин России должен получить доступ ко всем таким данным в личном кабинете госуслуг.