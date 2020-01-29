Коллекторы увеличили эффективность взыскания

29 января. FINMARKET.RU - По итогам 2019 годарезко увеличили эффективность взыскания как по цессионным, так и по агентским портфелям, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств". Так, в прошлом году среднемесячная доля взысканий выросла более чем в два раза, до 3,1%, по цессии и в 1,7 раза, до 4,37%, по агентской схеме. При этом при взыскании по цессии коллекторы не заметили изменений в поведении должников. В частности, их уровень контактности, когда указанный телефонный номер является действующим и по нему отвечает именно должник, составил 29,4% (30% в 2018 году), а доля сдержанных обещаний по оплате - 51,1% (51,2% в 2018 году). По агентским портфелям уровень контактности, напротив, вырос на 8,3 процентного пункта (п. п.), до 27,6%, а уровень сдержанных обещаний прибавил 19 п. п. и составил 45,5%.

По мнению участников рынка, рост эффективности взыскания определялся несколькими факторами. По словам гендиректора коллекторского агентства ЭОС Антона Дмитракова, это было обеспечено "за счет роста взыскания в рамках исполнительных производств". По словам гендиректора ПКБ Павла Михмеля, помимо этого на рост эффективности оказывает влияние и индивидуальная работа с клиентами. "Если мы подписываем с клиентом соглашение о погашении долга и получаем активационный платеж, мы не передаем дело в суд. Если же клиент перестает платить и нарушает условия соглашения, мы подключаем судебное взыскание",- поясняет он.

Приросту всех показателей по агентской схеме способствовало прежде всего "омоложение" передаваемых в работу портфелей.

В 2019 году, по словам гендиректора НСВ Романа Волосникова, "наметилась тенденция по увеличению доли передаваемых на взыскание кредитов со сроком просрочки от 180 до 360 дней, одновременно отмечено устойчивое снижение доли кредитов со сроком просрочки более 720 дней".

По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, текущие показатели являются достаточно высокими для рынка. Впрочем, возможно, по итогам текущего года участники рынка останутся более довольны друг другом, поскольку коллекторы прогнозируют дальнейший рост эффективности своей работы.