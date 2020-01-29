Продажи смартфонов в РФ впервые превысили 30 млн

29 января. FINMARKET.RU - В 2019 годусмартфонов в России увеличились почти на 2% по сравнению с 2018-м и составили 30,14 млн штук, подсчитала компания GfK, пишут "Известия". В деньгах прирост оборота составил 7%, достигнув в абсолютном выражении 495 млрд рублей. Продажи смартфонов впервые перевалили за 30 млн штук.

Оценки "М.Видео-Эльдорадо" схожи - по данным компании, рынок смартфонов достиг 30 млн аппаратов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,5%. Это рекордный показатель, отмечает представитель ритейлера Валерия Андреева. По ее словам, В "М.Видео-Эльдорадо" продажи таких устройств в 2019 году поднялись на 19% в штуках и 17% в деньгах.

Рост продаж смартфонов в РФ продолжается за счет замены простых кнопочных телефонов на умные, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Также среди причин - обмен морально устаревших аппаратов на новые: например, переход с устройств, имеющих только одну камеру, на двух- трехкамерные гаджеты. Продажи также стимулируют маркетинговые акции ритейлеров и производителей, программы кредитования и рассрочки, отмечает эксперт.

Однако уже в этом году рост рынка может оказаться нулевым, предупреждает Муртазин. В штуках показатель не изменится, а вот в деньгах может увеличиться примерно на 10% за счет повышения средней цены, прогнозирует он.

Аналитик GfK по рынку телекоммуникационных товаров Анна Шебек уверена, что рост рынка смартфонов в России продолжит замедляться в 2020 году как с точки зрения продаж в штуках, так и в денежном выражении. Она связывает это с тем, что доходы населения практически не растут. В России повторяется глобальный тренд: увеличивается жизненный цикл использования смартфона, так как новые модели не предлагают существенных инноваций и покупатели стали использовать одно устройство дольше, отмечает она.

Кроме того, производители стали применять более надежные материалы для изготовления экрана и корпуса смартфона, предлагают батареи с большей емкостью, что также благоприятно сказывается на сроке службы устройства, - указывает эксперт.

Причина замедления темпов роста - насыщение рынка и отсутствие принципиально новых технологий, рассуждают аналитики. По многим параметрамуже достигли предела, и развитие идет в части аксессуаров. Именно с выходом на рынок других технологий (в частности, пятого поколения сотовой связи) и нестандартными дизайнерскими решениями опрошенные "Известиями" участники рынка связывают возобновление роста продаж смартфонов.