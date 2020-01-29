Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,4% - Минэкономразвития

29 января. FINMARKET.RU - РостРФ в 2019 году оценивается в 1,4%, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности". "По оценке Минэкономразвития, в 2019 году темп роста ВВП составил 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось несколько выше официального прогноза Минэкономразвития России (1,3%)", - говорится в обзоре.

В 4-м квартале 2019 года темп роста ВВП оценивается министерством на уровне 2,3% в годовом сравнении по сравнению с 1,7% в III квартале 2019 года, 0,9% во II квартале 2019 года и 0,5% в I квартале 2019 года.

По оценке Минэкономразвития, в декабре 2019 года годовые темпы роста ВВП РФ ускорились до 2,4% после уточненных 1,9% в ноябре (уточнение с 1,6%). Темпы роста в октябре 2019 года также были уточнены до 2,5% с 2,3%.

Данные Росстата о производстве и использовании ВВП в 2019 году будут опубликованы 3 февраля.

"В отраслевом разрезе наиболее существенно по сравнению с предыдущим годом сократился положительный вклад небазовых отраслей (до 0,6 п.п. с 1,5 п.п. следует из графика). Вклад промышленности на фоне стабильных темпов роста сохранился на уровне предыдущего года (0,5 п.п следует из графика). Кроме того, высокие показатели урожая и стабильная обстановка в секторе животноводства обеспечили вклад сельского хозяйства в темпы роста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта (после околонулевого вклада в 2018 году)", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

"Вклад торгового оборота в темпы экономического роста в 2019 году сократился до 0,2 п.п. после 0,3 п.п. годом ранее. При этом замедление темпов роста наблюдалось как в сегменте розничной торговли (до 1,6% после 2,8% годом ранее), так и в сегменте оптовой торговли (несмотря на значительное ускорение под влиянием разовых факторов в 4-м квартале 2019 года)", - отмечают в министерстве.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2020 году в базовом варианте равняется 1,7%, в целевом - 2,0%.

Консенсус-прогноз экономистов по росту ВВП РФ, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, равняется 1,8%.

ЦБ прогнозирует рост российской экономики в 2020 году в интервале 1,5-2%.

Согласно данным Росстата, опубликованным во вторник, рост реальных располагаемых доходов населения РФ за 4-й квартал 2019 года составил 1,1% в годовом сравнении после повышения на 3,1% в 3-м квартале, на 1% во 2-м квартале, падения на 1,8% в -1м квартале. В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.

В Минэкономразвития отмечают, что эти показатели являются самыми высокими с начала формирования Росстатом данных по новой методике баланса денежных доходов и расходов.

"Наибольший вклад в рост реальных располагаемых денежных доходов в 2019 году внесла оплата труда (1,7 п.п.). Также положительный вклад внесли социальные выплаты и доходы от предпринимательской деятельности. Вклад доходов от собственности и прочих доходов оказался отрицательным (-0,16 п.п. и -0,19 п.п. соответственно)", - сообщило Минэкономразвития. В обзоре говорится, что негативный вклад обязательных платежей в динамику располагаемых доходов составил -0,9 п.п. (после -1,3 п.п. годом ранее).

При этом негативный вклад процентных платежей по кредитам возрос, по оценке Минэкономразвития России, до 0,5 п.п. после 0,3 п.п. годом ранее.

"Сокращение негативного вклада обязательных платежей за исключением процентных платежей связано с замедлением роста налогов на труд на фоне замедления темпов роста доходов от трудовой деятельности в номинальном выражении", - пояснили в министерстве.

В целом за 2019 год численность рабочей силы снизилась на 792,2 тыс. человек, или на 1,0% по сравнению с 2018 г. как за счет снижения численности занятых (на 598,6 тыс. человек, или на 0,8%), так и за счет уменьшения численности безработных (на 193,7 тыс. чел. или на 5,3%). "Уровень безработицы по итогам 2019 г. составил 4,6 % от рабочей силы, снизившись по сравнению с 2018 г. на 0,2 п.п. В декабре уровень безработицы с исключением сезонного фактора сохранился на минимальном уровне - 4,5% от рабочей силы", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Численность занятых с исключением сезонного фактора снизилась на 172,5 тыс. человек, в годовом выражении снижение занятости составило 0,3%. Общая численность безработных с исключением сезонности снизилась на 44,5 тыс. человек, в годовом выражении снижение безработицы ускорилось до 6,1 %. В результате совокупная численность рабочей силы с исключением сезонного фактора снизилась на 217,0 тыс. человек, по отношению к декабрю 2018 г. показатель сократился на 0,5%, отмечается в обзоре Минэкономразвития..