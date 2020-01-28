Передачу продуктов на благотворительность предлагают освободить от налогов

28 января. FINMARKET.RU - Депутаты от "Единой России" Сергей Вострецов и Николай Валуев предлагают освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления, от налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС). Это подтолкнет производителей и продавцов передаватьнавместо того, чтобы отправлять их на помойку, пишет "Российская газета"

Фактически сейчас благотворительная передача продовольственных товаров приравнена к продаже. То есть, отдав бесплатно продукты, поясняет депутат, производитель или продавец обязан заплатить в бюджет 40% от стоимости переданного, как будто он его продал и получил прибыль. Поэтому бизнесу сегодня выгоднее уничтожать нереализованную продукцию (из-за нарушения упаковки, истечения срока годности и т.д.), так как передача ее на благотворительные цели приводит к дополнительным расходам в виде 20% налога на прибыль по сравнению с уничтожением.

В России ежегодно образуется 17 млн тонн пищевых отходов. Это около 30% от всего объема твердых коммунальных отходов, собирающихся в стране за год. При этом 9,2% всех пищевых потерь возникает на этапах хранения и реализации продукции производителями и торговыми сетями.

По данным Всемирного банка, практически весь объем пищевых отходов (94%) в России отправляется на захоронение на свалки и полигоны. При попадании на полигоны пищевые отходы становятся источником загрязнения почвы, воды и воздуха, выделяют аммиак, сероводород, метан (2,4 млн тонны), приводящий к парниковому эффекту. А это, в свою очередь, приводит к стремительному потеплению климата. Кроме того, если большинство твердых бытовых отходов, которые сами по себе являются экономически привлекательными с точки зрения эффективности вторичного использования (строительный мусор, стеклотара, пластик, макулатура и т.д.), смешать с пищевыми отходами - легко разлагаемой органикой (как обычно происходит на свалках),то их вторичное использование становится экономически невыгодным из-за высоких затрат на очистку.

Сегодня во многих развитых странах популярен фудшеринг. Суть движения в том, что волонтеры и благотворительные организации собирают нераспроданные продукты, у которых еще не закончился срок годности, и передают их нуждающимся. В России он пока не очень популярен, но с внесением поправок в законодательство у фудшеринга могут появиться новые перспективы. Пока же активистам мешает масса бюрократических проблем.

Инициатива депутатов поможет решить сразу несколько задач. Во-первых, экологическую, так как первостепенная задача для минимизации экологического ущерба - предотвращение образования отходов и нерационального использования излишков продукции.

Во-вторых, социальную. По данным Росстата, число россиян, живущих за чертой бедности в 2019 году, составило 21 млн человек, около 14 млн россиян питаются некачественной и низкокалорийной едой. Переданная на благотворительность продукция поможет обеспечить питанием примерно 2,75 млн социально незащищенных граждан. В-третьих, экономическую. Законопроект создаст базу для рационального использования ресурсов, а также простимулирует производителей и розничные сети участвовать в благотворительности.

В последующем предполагается обязать производителей и торговые сети организовать переработку просроченной продукции, а не вывоз ее на полигон. Эта мера станет определенным контролером как того, что на самом деле происходит с "просрочкой", а также простимулирует благотворительность. Производители и ритейл будут знать: или они передают еще пригодное для использования продовольствие тем, кто в нем нуждается, или несут затраты на утилизацию из-за своей недальновидности.

Кроме того, депутаты предлагают обязать ритейл начать принимать у себя тару и упаковку, которую потом передавать производителям и (или) переработчикам (последние испытывают ее острый дефицит).