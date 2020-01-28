Сдача жилья в аренду стала выгоднее банковских депозитов

28 января. FINMARKET.RU - Постоянное снижение средних ставок по вкладам может стимулировать консервативных инвесторов обратиться к приобретению жилья для его сдачи в аренду. Средняя доходность от сдачи квартир в аренду по итогам 2019 года составила 7,8%, сократившись на 0,3 процентного пункта (п. п.) относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании ЦИАН. Окупить приобретенную квартиру можно в среднем за 13 лет против 12,6 годом ранее.

Тем не менее, пишет "Коммерсант" , расчеты ЦИАН свидетельствуют, что вкладывать встало выгоднее, чем держать деньги на банковском вкладе. Если в 2018 году средняя доходность аренды превышала аналогичный показатель для депозита на 1,24 п. п. (8,1% против 6,8%), то в 2019 году это значение увеличилось в 1,5 раза - до 1,95 п. п. (при средней доходности вклада 5,8%). По прогнозам младшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслава Путиловского, ставки по депозитам в этом году продолжат постепенно снижаться вслед за ключевой ставкой ЦБ и могут потерять еще 0,4-0,6% годовых.

Из всех исследованных ЦИАН 42-х городов и регионов выбивается только Москва, где покупка жилья по-прежнему оказывается менее выгодной инвестицией, чем обычный депозит.

По расчетам аналитиков, чтобы окупить затраты на квартиру в столице, сдавая постоянно ее в аренду, при средней стоимости лота в 12,7 млн руб. уйдет более 18 лет. Доходность вложения составит 5,5% годовых. Для сравнения: в Подмосковье затраты (4,85 млн руб. за лот) можно окупить за 13,3 года. Маржинальность оценивается в 7,5%.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объясняет, что быть рантье в крупных городах невыгодно именно из-за большого первоначального объема инвестиций: "Несмотря на высокую ставку аренды, ее величина относительно общей стоимости квартиры минимальна". Так, в Москве среднемесячная аренда составляет 58,7 тыс. руб., что соответствует 0,46% от цены лота. В Челябинске, где квартира в среднем стоит 2,03 млн руб., а аренда - 15,2 тыс. руб. в месяц, показатель составляет 0,75%.

Наиболее выгодным направлением для рантье в ЦИАН называют Астрахань. Средняя стоимость квартиры в этом городе составляет 2,32 млн руб., а аренды - 20,4 тыс. руб. в месяц. Сделанное вложение, таким образом, можно будет окупить за 9,5 года, что обеспечит 10,6% годовых. Следом идут Челябинск и Новокузнецк, где доходность оценивается в 9% и 8,9% соответственно. Эти показатели в 1,5-2 раза превосходят среднюю доходность по депозитам.