Мясо и молоко могут подорожать на 10-12%

28 января. FINMARKET.RU - Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%, пишут "Известия", ссылаясь настоимости потребительских товаров до конца года, подготовленный для издания в Аналитическом центре при правительстве.

цен на мясо и молочныеобусловлен ростом издержек изготовителей: повысилисьна сырье, а также на газ, электричество и другие услуги, необходимые для производства, отметила замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина.

Подорожание молочной продукции будет связано еще и с тем, что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе "Меркурий". А с 1 июня 2020 года введут и цифровую маркировку этого товара, что может создать повышенную нагрузку на производителей. Как пояснила Виктория Павлюшина, дополнительные издержки связаны с установкой необходимого оборудования.

Рост цен на молоко и молочные продукты в 2020 году может составить 10–12% и без учета введения системы цифровой маркировки, сказала "Известиям" замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. По ее словам, производители молока вынуждены поднимать цены, так как ежегодно растет себестоимость сырья — из-за валютной составляющей, высоких процентных ставок по кредитам и необходимости закупать скот за рубежом.

Цены на мясо в рознице в большей степени определяются балансом спроса и предложения, отметил в беседе с "Известиями" глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он считает, что стоимость свинины в среднем по году снизится на 5–7% из-за ее перепроизводства в стране. Цены на птицу упадут значительнее: этот рынок будет реагировать на показатели свинины. И лишь говядина в среднем по году может подорожать на 5% из-за того, что поголовье скота по-прежнему сокращается.

За последние полгода биржевые цены на пальмовое масло в мире выросли на 40%, напомнила Виктория Павлюшина. Столь резкий скачок связан с повышением спроса на это сырье в энергетической и автомобильной промышленности. Предложение для пищепрома сокращается, что увеличивает стоимость сырья. Плюс к этому с 1 октября прошлого года в России НДС на пальмовое масло был повышен с 10 до 20%. В итоге, уверены в Аналитическом центре при правительстве, в 2020 году цены на продукты, в состав которых входит этот вид масла, вырастут на 5–7%. Речь идет, например, о шоколаде и глазури, мороженом, сладких пастах, вафельных батончиках, печенье и картофельных чипсах.

Марина Петрова из московской ТПП согласна с такими прогнозами. По ее словам, рост цен на торты и шоколадные конфеты составит 5–7% и будет напрямую связан с повышением НДС на пальмовое масло.

В 2020 году стоит ждать и подорожания гречневой крупы — на 5–6%. По мнению замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве, виной тому станет сокращение посевов гречихи.

При этом в целом по году товары и услуги не вырастут в цене больше, чем заложено в прогнозируемой инфляции, отмечают эксперты.