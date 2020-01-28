РСПП просит поправить законопроект о сокращении уголовных рисков для бизнеса

28 января. FINMARKET.RU - В конце года президент Владимир Путин согласился частично освободить предпринимателей от уголовной ответственности за валютные и налоговые нарушения, а также ограничил применение статьи, по которой сотрудников компании можно обвинить в создании преступного сообщества. Однако, как считают предприниматели и юристы, если поправки будут приняты в таком виде, бизнесу они не помогут.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил руководителю администрации президента Антону Вайно предложения по изменению законопроекта Владимира Путина о сокращении уголовных рисков для бизнеса, рассказали "Ведомостям" три человека, которые знают о содержании письма и факте его отправки.

Между тем правительствоодобрило, сообщил представитель Минфина.

Как заявил через представителя гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, риск уголовной ответственности за невозврат валютной выручки (ст. 193) мешает многим предпринимателям начать экспортировать товары.

Путин предлагает сначала выписывать штраф, потом использовать уголовное наказание, а также повысить размер невозврата валютной выручки, который считается крупным, с 9 млн до 100 млн руб., а особо крупным - с 45 млн до 150 млн руб. Но если контрагенты предварительно сговорились нарушить закон, президент предлагает не просто выписывать им штраф (сейчас - до 500 тыс. руб.), но и лишать их свободы - до 5 лет.

Предпринимателей чаще всего обвиняют именно в сговоре, так что новые правила могут ухудшить положение бизнеса, предупреждаети предлагает не менять наказание, а также оставить право освободиться от уголовной ответственности для тех, кто впервые получил претензии за невозврат по предварительному сговору, если ущерб возмещен. Последнее Путин предлагает отменить.

РСПП предлагает не преследовать и тех, кого обвиняют в выводе валюты через подложные документы, если ущерб был возмещен (ст. 193.1). В 2019 г. Минфин предлагал отменить обе статьи, а их положения сделать квалифицирующим признаком преступлений, связанных с легализацией. Но против выступили силовики и Центральный банк, рассказывал замминистра финансов Алексей Моисеев. С начала 2020 г. несырьевые экспортеры могут не возвращать выручку, с 2024 г. этим смогут воспользоваться и сырьевые экспортеры.

Еще одно предложение Путина - повысить сумму налогового долга, за которыйрискует сесть в тюрьму. Путин предлагает увеличить налоговую недоимку - до 2,7 млн и 13,5 млн (в особо крупном размере) руб. для людей и до 15 млн и 45 млн руб. для компаний. Сейчас для возбуждения уголовного дела людям достаточно не заплатить 900 тыс. или 4,5 млн (в особо крупном размере) руб. за 3 года, если недоимка превышает 10% или 20% всех налоговых платежей соответственно. Компаниям - более 5 млн за 3 года или 15 млн (в особо крупном размере) руб. при недоимке свыше 25 или 50%. Проект президента такие доли отменяет совсем.

Но отказ от долей приведет к тому, что, даже если компания не выплатила 1% всей суммы, ее должностные лица рискуют попасть в тюрьму, говорится в письме РСПП: лучше отказываться от абсолютных сумм.

Ограничить случаи, когда холдинг признается организованной преступной группой, а его сотрудники - участниками этой группы (ст. 210), поручал сам Путин. Президент предлагает указать, что учредители, руководители и работники компании не будут нести ответственность по экономическим преступлениям только из-за того, что они числятся в компании. Исключение - организации, которые заведомо созданы для совершения преступлений.

РСПП предлагает расширить перечень: добавить акционеров, которые покупали активы уже после создания компании, органы управления компанией, например членов совета директоров.