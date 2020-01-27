В правительстве пока не определили правила выдачи маткапитала

27 января. FINMARKET.RU - В этом году правительство планирует потратить на выплату материнского капитала 436,9 млрд руб., следует из поправок Минтруда к бюджету Пенсионного фонда на 2020-2022 годы.

Опубликованный Минтрудом поправки к бюджету ПФР учитывают новые правила начисления материнского капитала, напоминает "Коммерсант" . Об изменениях в программе ранее в своем послании Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин.

Несмотря на то что Минтруд уже рассчитал сумму дополнительных поправок с учетом послания президента, в министерстве отказались сообщить, на какое число получателей они рассчитаны. Аналогичный ответ "Ъ" дали в Минфине и аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Также в социальном блоке отказались комментировать, по каким правилам будет происходить выдача сертификатов.

Сейчас материнский капитал можно потратить на дошкольное обучение ребенка, улучшение жилищных условий, товары и услуги для ребенка-инвалида с момента его рождения, по истечении 3-х лет - на формирование пенсии его матери.

Также с момента рождения ребенка его семья, если среднедушевой доход ее членов не превышает двух прожиточных минимумов, может получать из средств сертификата ежемесячную выплату на повседневные нужды в размере прожиточного минимума ребенка.

Как заявил президент, теперь при получении капитала на первого ребенка его семья сможет воспользоваться им сразу - однако он не уточнил, для каких трат будет работать такое правило. Также неизвестно, будет ли у бедных семей возможность получать из маткапитала ежемесячную выплату - а размер дополнительных бюджетных расходов не позволяет это определить.

Откладывание публичного разъяснения всех составляющих программы в случае материнского капитала может говорить не столько о неготовности инициативы, сколько о желании правительства привлечь к ней внимание в нужный момент. При этом необходимо учитывать, что система поддержки рождаемости в РФ с 2017 года расширяется практически ежегодно, но маловероятно, что ее реформа была целиком запланирована с самого начала.