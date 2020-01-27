Спрос на электромобили в России остается слабым

27 января. FINMARKET.RU - В прошлом году на автомобильном рынке России было продано 353 электрокара, что на 145% превышает показатель 2018 года (144 шт.), говорится в отчете аналитического агентства "Автостат". И если российские продажи электрических автомобилей исчисляются сотнями, то мировые уже давно шагнули за шестизначное значение, пишут "Известия". Так, в Китае по итогу года было продано 1,2 млн новых электромашин, рост относительно предыдущих показателей составил 7%. Доля электрокаров в суммарных продажах новых машин в Поднебесной составила 5,5%. В США в прошлом году было продано 330 тыс. легковых машин с электродвигателями, что очень близко к результату 2018 года, сообщает отраслевой портал Insideevs.com.

Настоящий бум продаж показал рынок Евросоюза. Только в за 9 месяцев прошлого года в ЕС, по данным статистического портала Carsalesbase, было продано 383 тыс. электрокаров, что на 38% превосходит результат 2018 года. Безусловно, таких результатов в ЕС удалось добиться благодаря стимулированию продаж новых видов транспорта.

В Европе поддержка производства электрокаров системная, в 2019 году Еврокомиссия одобрила безвозмездные субсидии в размере €3,2 млрд на исследования и разработки аккумуляторов во всех сегментах цепочки их создания. Главная задача - конкурировать с азиатскими производителями. Среди грантополучателей ожидаются такие крупные компании, как BMW, BASF и Fortum, всего около 17 фирм Евросоюза заявили о своем участии в проекте. Помимо этого, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Польша и Швеция вложат около €8,2 млрд до 2031 года в разработку аккумуляторов.

В конце 2017 года Минэкономразвития подготовило "Стратегию развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года". В документе, который по идее провозглашает главный вектор развития автопрома страны на ближайшие годы, в частности, речь идет о разработке национальных технологий в области автопилотов, гибридов и электромобилей. Называлась даже сумма, необходимая для развития технологий новой мобильности, - порядка 65 млрд в год.

Впрочем, уже в прошлом году риторика государства по поводу развития производств и потребления электрокаров в России поменялась. Замминистра Минпромторга Александр Морозов поставил под сомнение ближайшие перспективы широкого внедрения электрокаров в стране. По его мнению, в первую очередь необходимо поднимать производство газомоторного транспорта, поскольку он на треть экономичнее электрокаров.

С позицией чиновника согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, по его мнению, говорить об электрокарах в России как о чем-то серьезном пока рано. "Этот транспорт невыгоден для России, для него нет инфраструктуры. Цена нового электрокара превышает минимум 2 млн рублей. Пока что они не могут адекватно работать в зимнее время. В ближайшей перспективе я не вижу весомых причин, чтобы спрос на них рос. В нашей стране - это скорее игрушка для богатого и состоявшегося в жизни немолодого человека, дань моде", - убежден Бургазлиев.