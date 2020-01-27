Социальные выплаты защитят от взыскания приставами

27 января. FINMARKET.RU - Министерство юстиции РФ прописало порядок взыскания средств с банковских счетов должников. Главное новшество в том, что теперь социальные пособия будут защищены от случайного взыскания судебными приставами. Закон запрещает накладывать взыскание на некоторые выплаты. Речь о различных социальных пособиях. Эти деньги предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации. Но до сих пор иногда случались казусы:взыскивали с банковских карт должников деньги, взыскивать которые не имели права, пишет "Российская газета"

Конечно, когда ошибка разъяснялась, человеку деньги возвращали. Но для этого ему приходилось побегать и понервничать. Проблема была в том, что все деньги на счетах выглядели одинаково и зарплата или накопления ничем не отличались от социальных выплат.

В ближайшее время все изменится: 1 июня вступает в силу закон, обязывающий банки маркировать защищенные рубли. Сейчас минюст обнародовал приказ, который также вступает в силу летом. Документ детально прописывает порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть наложен арест.

В расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода. Так что приставы смогут ясно увидеть, на какие средства распространяется иммунитет, на какие нет.

Например, защищены компенсационные выплаты гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными людьми. Запрещено забирать алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п. Впрочем, как обращают внимание эксперты, арифметикой будут заниматься не сами приставы, а банкиры. Именно они, получив постановление из службы судебных приставов, должны будут рассчитать, какую сумму необходимо забрать в счет долга, а какая часть неприкосновенна.

Еще одна достаточно острая проблема, связанная с путаницей при взыскании долгов, также практически решена. Благодаря развитию технологий под удар стали попадать "двойники": люди, чьи имена и даты рождения совпали с данными должников, на которых, например, гроздьями висят банковские кредиты. В итоге у совершенно посторонних людей списывали деньги в счет погашения долга своих полных тезок, иногда живущих на другом конце страны.

Но больше судебные приставы не будут по ошибке приходить к совершенно постороннему человеку. Теперь по закону в исполнительные документы должны включаться уникальные идентификаторы, например номер СНИЛС. В таком случае приставы найдут именно того, кого нужно.