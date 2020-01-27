Граждан избавят от потерь при неправомерных переводах пенсионных накоплений

27 января. FINMARKET.RU - Национальная ассоциация(НАПФ) направила в ЦБ письмо с предложением изменить правила восстановления прав граждан, которые стали жертвой неправомерных переводов (в случае подделки заявления) из одного фонда в другой, пишет "Коммерсант" ., который ознакомился с концепцией законопроекта, изложенной в письме. В нем, в частности, говорится, что действующий сейчас механизм "создает риски нарушения прав застрахованных лиц в силу своей неадекватности текущему регулированию".

Неправомерное привлечение частными фондами клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) - одна из серьезных проблем российской пенсионной индустрии. Прошлым летом в пенсионных фондах прошли связанные с этим вопросом проверки по поручению Генпрокуратуры. Масштабы подобных переводов оценить сложно, но, исходя из известных фактов, только за несколько последних лет пострадать могли сотни тысяч человек.. Подавляющее большинство неправомерно переведенных к другому страховщику граждан теряли накопленный инвестиционный доход из-за досрочного перехода.

Чтобы деньги неправомерно переведенного гражданина вернулись к предыдущему страховщику, согласно действующему закону, суд должен признать заключенный договор об ОПС недействительным. При этом механизм возврата потерянного в результате неправомерного перевода накопленного инвестдохода (уходит в резерв по обязательному пенсионному страхованию - РОПС - предыдущего страховщика) законодательно не закреплен.

Топ-менеджеры ряда НПФ говорили "Коммерсанту", что их фонды в таких случаях сами восстанавливают потерянный инвестдоход из средств РОПС. Об этом же официально сообщают в Пенсионном фонде России (ПФР). "С 2016 года инвестиционный доход восстановлен на лицевых счетах 165 граждан",- утверждал ранее представитель фонда. Но с учетом сотен тысяч неправомерных переводов обнародованная ПФР цифра выглядит незначительной. Более того, известны случаи, когда сам ПФР, ссылаясь на действующие законодательные нормы, требовал в суде не восстанавливать потерянный гражданином инвестдоход из РОПС. Суд соглашался с ПФР, и средства оказывались потерянными для гражданина.

Между тем лояльность НПФ к гражданам может создавать проблемы для самих фондов. "Добровольное самостоятельное восстановление НПФ удержанного инвестдохода в пользу клиентов за счет РОПС влечет для фонда неадекватные риски формального нарушения требования закона о НПФ… в части целевого использования РОПС… при признании судом договора ОПС недействительным",- отмечается в письме НАПФ.