Россияне стали меньше общаться по телефону

27 января. FINMARKET.RU - В январе-сентябре 2019 года общая продолжительность разговоров по мобильным телефонам в РФ составила 335,5 млрд минут, следует из статистических материалов Минкомсвязи, с которыми ознакомились "Известия" . Имеются в виду коммутируемые соединения, то есть звонки с одного телефонного номера на другой. За год показатель уменьшился примерно на 1,3% - в абсолютном же выражении снижение составило 4,2 млрд минут.

В Москве и Санкт-Петербурге голосовой трафик снижается динамичнее - его падение за год составило примерно 2,5%, следует из расчетов министерства.

По итогам 3-го квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го трафик "Вымпелкома" на абонента (MoU) сократился на 6%, отмечает представитель компании Анна Айбашева. Однако при этом интернет-трафик на абонента вырос более чем на 50%, что, в свою очередь, влияет на рост выручки от передачи данных, добавляет она.

Гендиректор "ТМТ консалтинга" Константин Анкилов объясняет снижение интереса к традиционной мобильной телефонии тем, что общение - голос и переписка - перетекает в мессенджеры и социальные сети. Интерес к ним в РФ растет, так что падение голосового трафика продолжится, прогнозирует эксперт.

По данным опроса Deloitte, в среднем на смартфонах россиян было установлено по четыре мессенджера. 53% респондентов отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года стали пользоваться ими чаще. При этом 42% опрошенных говорят, что стали больше и звонить через интернет - за год доля таких пользователей выросла на 31%. Звонки с использованием классической мобильной телефонии, напротив, стали значительно менее востребованными, говорится в отчете Deloitte.

Сокращение традиционного голосового трафика - это мировой тренд, связанный с продолжающимся ростом проникновения смартфонов и мессенджеров, отмечает коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон. .

Руководитель проекта Content Review Сергей Половников отмечает, что мессенджеры - основная, но не единственная причина падения голосового трафика. Развитие автоматизированных систем обслуживания клиентов, различные чат-боты, перевод обслуживания абонентов в онлайн снижают востребованность традиционной мобильной телефонии в корпоративном и госсекторе. Раньше, чтобы получить ответы на множество вопросов, к примеру, от банков и госструктур, надо было часами "висеть" на трубке, а теперь ответы практически моментально можно получить через личный кабинет или на "Госуслугах", рассуждает эксперт.

Впрочем, хоронить мобильную голосовую связь рано, уверен Сергей Половников. Пока это самый надежный и стабильный способ общения по сотовому телефону, отмечает он. Быстрый мобильный интернет в России уже достаточно распространен, но для комфортного общения в мессенджерах соединению часто не хватает стабильности, поясняет эксперт.