Небольшие пакеты акций можно будет продавать в реестрах

24 января. FINMARKET.RU - Акционеры ряда крупных эмитентов получили возможность купить или продать свои бумаги через реестры, не открывая брокерский счет. С нового года сервис запустил регистратор "Статус". Как рассказала "Коммерсанту" гендиректор "Статуса" Людмила Миронова, запущен сервис по купле-продаже акций эмитентов, реестры которых ведет регистратор, и уже прошли первые сделки.

Сейчас регистратор ведет 2,5 млн счетов акционеров таких эмитентов, как Сбербанк, "Россети", ФСК ЕЭС. По словам Мироновой, 90% из этих счетов принадлежат физлицам, больше половины которых владеют акциями на сумму менее 10 тыс. руб., и не у каждого такого акционера есть возможность провести операции с акциями на бирже - для этого надо обратиться в регистратор и перевестина заранее открытый брокерский счет.

Предложенный сервис несколько упрощает эту процедуру. Акционер - физическое лицо, используя Сбербанк ID, может открыть личный кабинет в регистраторе, увидеть, какими акциями владеет, и продать их. И даже не имея акций, можно открыть кабинет, зарегистрировать нулевой счет в реестре эмитента и купить его акции. Купить или продать акции можно на доске объявлений. Стоимость сделки - 3,5% от ее объема с каждой стороны.

Представитель Сбербанка отметил, что это возможность для реализации прав миноритарных акционеров-физлиц, сервис может быть особенно полезен для акционеров с небольшими пакетами акций. В таком случае комиссия в 3,5% от суммы сделки не является критичной.

В дальнейшем такую возможность могут получить и акционеры эмитентов, чьи реестры ведут другие регистраторы. Как отметила Миронова, сейчас с ними ведутся переговоры, чтобы в рамках одного окна можно было совершать сделки с акциями других эмитентов.

Данная услуга может быть востребована и при аккумулировании крупного пакета неликвидных акций. Миронова считает, что эмитенты через этот сервис смогут проводить выкупы акций, а также продавать их более широкому кругу инвесторов.