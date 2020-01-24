Банки воспитывают лояльность клиентов "с пеленок"

24 января. FINMARKET.RU - Более 90% клиентов платежных систем начинают пользоваться электронными деньгами, не достигнув совершеннолетия, а 70% впервые платят таким способом до 14 лет, пишут "Известия", ссылаясь на исследование компании QIWI.

Когда в будущем ребенок будет решать, в каком банке брать заем или хранить деньги, скорее всего, он выберет знакомую организацию, считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Финансисты это понимают, поэтому стараются выпускать продукты, доступные и интересные для детей и подростков. По словам эксперта, так появились приложения с понятным интерфейсом, игры и квесты. Накопление бонусов геймифицируется.

В опросе компании QIWI приняли участие 5 тыс. респондентов. Исследование проводилось через соцсети. Аналитика показала: более 90% клиентов QIWI начали пользоваться электронными деньгами еще до совершеннолетия, а 70% впервые обратились к таким инструментам, когда им не было и 14. Чаще всего электронными деньгамирасплачиваются за мобильную связь, покупки в интернет-магазинах и онлайн-игры, следует из данных исследования Mediascope за 2019 год.

Доля пользующихся электронными деньгами среди детей даже выше, чем среди взрослого населения. Косвенно об этом свидетельствует и статистика Центробанка. По его данным, около 87% совершеннолетних имеют счет в финансовой организации. При этом наличие накоплений в банке необязательно означает, что клиент пользуется картой или другими средствами электронных платежей.

Юными пользователями интересуются не только финансовые организации, но и злоумышленники. Каждая 10-я жертва кибермошенников — это граждане в возрасте до 20 лет, следует из данных аналитического доклада компании Bi.zone, принадлежащей Сбербанку.

Пластик для несовершеннолетних предлагают многие финансовые организации. В некоторых банках с 6 до 14 лет детская карта оформляется как дополнительная к карте родителя, а с 14 лет ее можно выпустить к основному счету ребенка. Эмитенты карт для детей апеллируют к развитию финансовой грамотности у подростковой аудитории.были бы рады выпускатьхоть для младенцев, но для этого нужны поправки в действующее законодательство, отмечают "Известия", приводя мнение экспертов.

Правда, некоторые банки требуют согласия официальных представителей, чтобы заключить банковский договор с ребенком, достигшим 14 лет. Это незаконная практика, и гражданин может обратиться в суд за защитой своих прав, пишет газета.