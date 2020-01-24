Глобальная цифровизация России

24 января. FINMARKET.RU - К 2024 году большинство социальных и экономических процессов в России будет оцифровано, государство окажется обладателем огромного массива персональных данных, а очных контактов чиновников с гражданами почти не останется. Таким видит результат глобальной цифровизации директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС Ксения Ткачева, пишет "Российская газета"

Центр уже обучил более 13 тыс. чиновников, в этом году в планах обучить еще 10 тыс. госслужащих.

По словам Ткачевой, не все пока осознают, что "мы идем к государству как платформе, где все оцифровано, но процесс затронет всех и каждого, и очень скоро". И чиновникам придется учиться всю жизнь, становиться более клиентоориентированными, понимать, как работают технологии и какие риски они несут, повышать цифровую грамотность, быть готовыми к проактивным услугам.

Как пояснила Ткачева, проактивные услуги - это когда не человек добивается от государства документа или пособия, а государство знает, в какой жизненной ситуации находится гражданин, и автоматически предоставляет нужные услуги.

По ее прогнозам, такие услуги заработают к 2023 году, а сейчас все находится в активной стадии проектирования. "Проект цифровых трудовых книжек и паспортов приближает нас к новой цифровой реальности. Чем быстрее большое количество данных будет оцифровано, тем быстрее мы получим эти сервисы. Первыми ласточками будут: рождение ребенка, смерть члена семьи, оформление европротокола при ДТП", - сообщила эксперт.

Объясняя, почему изменения не происходят быстрее, Ткачева заметила, что, как сложилось исторически, каждое ведомство само проектировало свою информсистему для хранения и обработки данных, а теперь наступило время, когда все это нужно объединить. "Выяснилось, что не объединяется: на разных языках написано, разные принципы лежат в основе систем. Это большая работа - сделать из разных, непонятных, маленьких инфосистем одну платформу - национальную систему управления данными (НСУД). Чем быстрее государство справится с этим вызовом, тем качественнее сможет реагировать на жизненные ситуации граждан. Я надеюсь, что к 2023 году мы будем заходить в приложение, а там все госуслуги, еще и документы онлайн принимают, и никуда ходить больше не нужно", - сказала она.

Как подчеркнула Ткачева, сейчас цифровой безопасности уделяется очень много внимания, и новые системы проектируются так, чтобы не было никаких утечек личных данных.

Она также заявила, что сохранится возможность обратиться в госорган офлайн, напрямую, так как "есть ветераны, пожилые люди, которым сложно овладеть новыми технологиями". Эти люди не должны быть выключены из системы. "Да, получение услуг офлайн затратно по времени, но всегда должно работать окно, куда бабушка может прийти с паспортом и получить нужную бумагу или информацию. Это концепция инклюзивного общества: равные возможности людям независимо от их статуса и других особенностей", - сказала Ткачева.