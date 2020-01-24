Всегда ли стоит доверять мультивалютным картам

24 января. FINMARKET.RU - Банки постоянно модернизируют линейки платежных карт. В частности, создают продукты, отвечающие запросам определенных категорий клиентов. В последнее время все больше банков предлагает клиентам мультивалютные карты. Это позволяет людям, которые периодически выезжают за рубеж, выбирать желаемую валюту при платежах, не обзаводясь для этого несколькими картами в разных валютах и не держа в голове все их PIN-коды. В будущем таких карт станет больше, пишут "Ведомости", ссылаясь на мнение экспертов.

Однако есть и подводные камни. Например, за счет нескольких конвертаций, комиссий банков и платежных систем владельцы рублевых карт, совершающие транзакции за границей, могут переплачивать 1–8% от суммы, констатирует ЦБ на своем информационно-просветительском ресурсе fincult.info.

У практики использования мультивалютных карт есть некоторые особенности, которые важно помнить, чтобы не попасть впросак. О них рассказывают эксперты, опрошенные "Ведомостями"

Например, отмечают эксперты, не стоит переключаться с валюты на валюту без учета временных лагов при списании средств. Оно происходит через несколько дней, а то и недель после покупки. Если клиент преждевременно переключил карту на рублевый счет после возвращения из-за границы, деньги спишутся с него, и тогда выгода от валютного счета пропадает. Нужно следить за остатками на каждом счете, советуют банкиры. При недостаче денег для проведения операции в выбранной валюте средства будут автоматически списаны с основного счета или с того, где есть деньги, при этом за конвертацию банк возьмет "комиссию".

Наконец, значительная часть банков работает лишь с двумя зарубежными валютами (доллар и евро), поэтому о потерях на конвертации забыть можно лишь в еврозоне и США, пользуясь картами в соответствующих валютах.

Если же пользоваться за рубежом картой международной платежной системы со счетом в нетрадиционной валюте, например оплачивать покупки в Таиланде картой Visa, привязанной к счету в тайских батах, потерь на конвертацию полностью избежать скорее всего не удастся из-за перевода платежной системой бата в доллар (валюту расчета системы с банками) и обратно, опасается гендиректор "Бизнесдрома" Павел Самиев. К тому же при пополнении такого счета скорее всего все равно придется безналично конвертировать рубли в нетрадиционную валюту по курсу банка, который может отличаться от биржевого в среднем на 2–5%.

Также эксперты отмечают, что мультивалютная карта – продукт для клиентов с высоким уровнем дохода, которые регулярно выезжают за рубеж, совершают покупки и имеют валютные накопления. Банки, открывающие счета в разных валютах к массовым карточным продуктам, дополнительную плату за мультивалютность не берут.

"Среднестатистическому россиянину, который зарабатывает и тратит в российских рублях, будет достаточно обычной дебетовки, потому что почувствовать выгоду от мультивалютной карты, используя ее 1–2 раза в год во время отпусков, не получится – экономия на конвертации валют составит пару сотен рублей", – категоричен руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиРа Денис Дергачев. Чтобы ощутить пользу от мультивалютной карты, нужно по 1,5 недели в месяц проводить в поездках желательно в одни и те же места, соглашается независимый финансовый консультант Наталья Смирнова.