Новый вариант налога для накоплений в ГПП минимизирует потери

24 января. FINMARKET.RU - Плата за выход из новой пенсионной системы, если человек захочет получить накопленные в ней деньги сразу, может оказаться в несколько раз ниже, чем предполагается сейчас. Будет лина доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), окончательно не решено, пишут "Известия", ссылаясь на Минфин. Министерством рассматривается вариант, когда налог может быть начислен только на полученный инвестдоход.

Эксперты считают, что начисление НДФЛ на всю накопленную сумму станет весомым ударом по репутации новой системы. Поэтому второй вариант, который минимизирует потери граждан, будет более адекватным, хотя и при его применении не исключены определенные сложности.

Для тех, кто вступит в, есть два варианта получения денег — получить пенсионный план с выплатами в течение многих лет или же забратьсразу, заплатив НДФЛ. Рассматривается авторами проекта и альтернативный вариант — уплата НДФЛ только с инвестдохода. На каком из них будет решено остановиться, ясности еще нет.

"Очевидно, что в варианте, когда налог будет исчисляться только из дохода, они будут в несколько раз меньше. Возьмем умозрительный пример — конкретный привести сложно, так как и сумма накоплений, и инвестдохода у всех будут своими. Человек накопил в системе ГПП, скажем, миллион рублей, из которых 200 тыс. — это инвестиционный доход. В первом варианте за единовременное изъятие средств придется заплатить 130 тыс. рублей, а во втором — 26 тыс., то есть 2,6% от накопленной суммы, — привел пример директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин, которого цитируют "Известия". Однако, полагает он, первый вариант проще — если взимать налог с инвестдохода, могут возникнуть сложности с расчетом. Например, уточнил эксперт, на какой-то период НПФ уйдет в минус или произойдет смена фонда, что в итоге может привести к проблемам с определением чистого дохода.

Кроме того, в этом случае людям совершенно необязательно будет выбирать фонды, показывающие высокую доходность, поэтому сами НПФ не будут заинтересованы в инвестировании в более рискованные активы, ограничиваясь консервативными инструментами, — уверен представитель НРА.

А вот для экономики, в свою очередь, такой подход обернется потерями, так как у людей пропадет заинтересованность в инвестировании, например, в акции компаний.