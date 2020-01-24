В Давосе обсудили постепенное возвращение России в Европу

24 января. FINMARKET.RU - В "Русском доме" Росконгресса в Давосе состоялось очередное закрытое заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Одна из основных обсуждавшихся тем - необходимость новой активизации сотрудничества России с ЕС, пишет "Коммерсант"

Заседания КСИИ проводятся в закрытом режиме, обычно такие встречи проводит министр экономики или вице-премьер. В январе же 2020 года 15 топ-менеджеров компаний на заседании КСИИ обсуждали проблемы с формально безработным, который, по словам источников "Коммерсанта", в этом прямо им признался: это был экс-министр экономики Максим Орешкин, пока не получивший нового назначения. Впрочем, эта ситуация никого особенно не обеспокоила: Орешкина воспринимают как одного из старших экономистов власти в РФ.

В этот раз на КСИИ едва ли не половина вопросов-заявок на обсуждение была посвящена фармацевтике и здравоохранению. Так, обсуждались будущая система электронных регистров пациентов, создаваемая Минздравом, и ее влияние на фармбизнес, вопросы патентной защиты лекарств и предложенное ФАС "принудительное лицензирование" на фармрынке (высказывалось мнение о том, что эти решения в любом случае не приведут к резкому росту локализации в России производства крупными фармацевтическими компаниями лекарственных субстанций). В целом западный фармбизнес, по крайней мере на уровне руководства, убежден в том, что курсом нового правительства РФ будет разворачивание системы лекарственного обеспечения в рамках обязательного медстрахования.

Вторая локальная тема, также интересующая иностранный бизнес в России,- возможное новое экологическое регулирование. В частности, речь идет о расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации упаковочных материалов - эта тема беспокоит производителей FMCG.

ABB, по данным "Ъ", выносила на обсуждение КСИИ вопросы, связанные с нацпроектом по повышению производительности труда, касающиеся автоматизации и роботизации производства в РФ и цифровых технологий в промышленности. Часть вопросов была связана с общим рынком ЕАЭС, режимом госрегулирования и лицензирования на этой территории и перспективами дальнейшего развития союза.

Орешкин говорил собеседникам о необходимости усиления деловых и торговых отношений РФ с Европой и ЕС: с точки зрения бизнеса, его культуры и стандартовостается так или иначе частью большой европейской экономики.