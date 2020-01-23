Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%

В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось

23 января. FINMARKET.RU - В декабре 2019 года промышленное производство в РФ увеличилось на 2,1% по сравнению с декабрем 2018 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В ноябре т.г. производство в годовом выражении выросло на 0,3%.

По сравнению с ноябремподскочило на 8,9%.

За 2019 год рост промпроизводства составил 2,4%. При этом в 2018 году показатель продемонстрировал рост на 2,9%. За 4-й квартал промпроизводство выросло на 1,7%.

Динамика показателя за декабрь оказалась немного лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали повышение промпроизводства в РФ в прошлом месяце на 2,0% . Показатель за 2019 год совпал с прогнозами экспертов. Минэкономразвития ожидало рост промпроизводства за прошлый года на 2,3%).

В декабре 2019 года число рабочих дней было на один больше, чем в декабре 2018 года, в то время как в ноябре - на один меньше чем в ноябре 2018 года.

С исключением сезонного и календарного факторов в декабре 2019 года промпроизводство, по расчетам Росстата, выросло на 0,2% к предыдущему месяцу после снижения на 0,6% в месяцем ранее.

В сфере добычи полезных ископаемых в декабре рост объема производства в годовом выражении ускорился до 1,8% после повышения на 1,4% в ноябре. За год производство выросло на 3,1%

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства подскочил на 3,4% после повышения на 9,1% месяцем ранее. За 2019 год рост составил 2,3%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром снижение составило 5% (за год - рост на 0,4%), в сфере водоснабжения и утилизации отходов зафиксировано снижение на 0,8% (за год снижение на 0,3%).

Производство легковых автомобилей в РФ в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом на 2,5% - до 1,5 млн. В декабре в годовом выражении производство авто упало на 6,9%, по отношению к ноябрю - снизилось на 6,6%. При этом в 2017 и 2018 годах производство легковых машин росло - на 21% (до 1,355 млн шт.) и на 15,3% (до 1,6 млн шт) соответственно.

Производство грузовых автомобилей за год сократилось на 1,1% и составило 156 тыс.

Выпуск тракторов сократился на 8,1% - до 6,5 тыс. шт.

В 2019 году объем добычи нефти, включая газовый конденсат, вырос на 1% по сравнению с 2018 годом и составил 561 млн тонн.

Добыча газа увеличилась на 0,8% - до 644 млрд кубометров.

Добыча угля понизилась на 0,2% и составила 439 млн тонн.

Производство бензина увеличилось на 2,3% - до 40 млн тонн.