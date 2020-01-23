Глава ФТС: санкционка продолжает поступать в страну

23 января. FINMARKET.RU - Спустя 5 лет после введения в России продовольственного эмбарго санкционная продукция продолжает поступать в страну, хотя и в гораздо меньших объемах, чем раньше, рассказал на "Деловом завтраке" в "Российской газете" руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

При этом, по его словам, в последние годы отмечается снижение объемов ввоза в страну откровенно санкционной продукции - то есть продукции, при исследовании которой таможенник на месте или эксперт в лаборатории однозначно могут сказать, что это "санкционка".

Так, если в 2015 году было выявлено порядка 20 тыс. тонн таких товаров, то в 2019 году лишь около 4 тыс. тонн, отметил глава ФТС. "Объективно объемы уменьшились с учетом налаженного противодействия попыткам ввоза. Однако при этом наблюдается рост товаров вообще без документов или опознавательных знаков и наклеек. Такую продукцию, если выявляем, мы отправляем обратно в сопредельные государства", - сказал Булавин.

Он также сообщил, что санкционную продукцию в Россию пытаются ввезти не только зарубежные предприниматели. "Это делает и наш бизнес. И основной вопрос здесь - ответственность бизнеса за невыполнение указа президента. Мы свои предложения по этому поводу сформировали, но пока они в стадии прохождения всех необходимых согласований", - заявил глава ФТС.

Говоря о том, какую именно санкционную продукцию везут в Россию, Булавин сообщил, что прежде всего это плодоовощная группа. "Также часто пытаются ввезти мясо и изделия из него. На третьем месте по "популярности" - сыры, сметана, изделия из молока", - сказал глава ФТС.

Как напомнил также Булавин, вопрос противодействия ввозу так называемой санкционной продукции возник еще в 2014 году. Таможенниками было создано 35 мобильных групп, которые работают на российско-белорусском и российско-казахстанском участках границы. "Изначально с учетом того, что у нас с этими странами создан единый таможенный союз, нам было дано разрешение использовать такие группы в непосредственной близости от государственной границы", - сказал глава ФТС, отметив, что со временем накопилась информация, по каким основным трассам движется "санкционка", на каких плодоовощных базах она хранится.

ФТС, по словам Булавина, активно взаимодействует с МВД России. "Для выявления специальных дорог в полях и лесах, транспортных средств, которые ввозят санкционную продукцию и отстаиваются в приграничных населенных пунктах, мы используем беспилотники Росгвардии. Также мы создали базу, куда вносим номера автомобилей, которые занимаются перевозкой таких товаров, и как только автомобиль с номером из базы попадает на стационарную или мобильную камеру - мы сразу узнаем об этом", - сказал он.