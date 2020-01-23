Заемщиков оценят на основании трансакций по карте "Мир"

23 января. FINMARKET.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) готова предложить кредиторам сервис оценки вероятности дефолта по займу на основании трансакций по карте "Мир", пишет "Коммерсант" . Сейчас на карты "Мир" переведены все бюджетники и частично пенсионеры, их число превышает 70 млн.

О том, чтопредлагает ограниченному кругу кредиторов воспользоваться собственной скоринговой системой, которая на основании трансакций по карте определяет вероятность дефолта по кредиту или займу ее держателя, рассказали участники микрофинансового рынка. По словам собеседников "Ъ", в результате скоринга держателю карты присваивается балл (от 0 до 1), который отражает уровень его дефолтности на основании трансакционной активности. При этом данные обезличены, а весь расчет происходит в системе НСПК, клиент же получает балл, который учитывается при рассмотрении заявки потенциального клиента на заем. В НСПК не отрицали разработки продукта, но подробностей не раскрыли.

Микрофинансовые организации выразили заинтересованность в новом сервисе и ожидают запуска сервиса в промышленную эксплуатацию. "12,5% выданных онлайн-займов наши клиенты получают на карты платежной системы "Мир". О скоринге от НСПК мы пока слышали только рекламную информацию, но предполагаем, что его алгоритм схож с уже работающим у нас сервисом, который собирает информацию по указанной клиентом карте в процессинговом центре и от других подключенных партнеров и на основе этих данных возвращает аналитический отчет, - рассказал директор по рискам группы компаний Eqvanta Алексей Передерий. - Данный отчет далее используется в системе принятия решений".

Оказание сервисов по аналитике со стороны платежных систем является общим трендом, так как платежные системы агрегируют данные различных участников рынка, то они могут наиболее эффективно оказывать такие услуги прежде всего в рамках помощи банкам и иным участникам рынка по предотвращению мошенничества, указывает директор "Картстандарта" Майя Глотова. Но в конечном итоге востребованность сервиса НСПК и, соответственно, доход НСПК будут зависеть от точности методологии системы оценки.