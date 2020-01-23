К 2060 г. почти половина населения РФ - пенсионеры

23 января. FINMARKET.RU - Доля пожилых людей в мире растет, а молодых – сокращается. То, что раньше казалось проблемой отдельных развитых стран, сегодня становится глобальной проблемой, пишут "Ведомости", приводя данные из доклада экономистов Credit Suisse, которые были представлены на Всемирном экономическом форуме в Давосе..

Еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%. И большинству стран придется реформировать пенсионную систему так, чтобы финансировать растущее число пенсионеров (которые к тому же будут получать пенсию дольше, чем прошлые поколения) на фоне сокращения рабочей силы. Без реформ и ускорения темпов роста производительности труда темпы роста мировой экономики могут замедлиться, а благосостояние людей – снизиться. Такие неутешительные прогнозы делают в Credit Suisse.

Авторы доклада предлагают четыре варианта, как сделать пенсионные системы устойчивее:

- поощрять людей больше откладывать на пенсию,

- за счет повышения налогов собрать дополнительные средства на выплату пенсий,

- предложить людям такую систему выплаты пенсий, при которой с каждым годом выплаты будут сокращаться, – так можно гарантировать долгосрочную устойчивость системы,

- и самый эффективный способ – повысить пенсионный возраст.

Именно последний вариант позволяет одновременно продлить накопительную фазу и сократить средний период выплаты пенсий, уверены экономисты Credit Suisse. По данным ОЭСР, 20 из 36 стран, входящих в организацию, уже повысили пенсионный возраст.

При этом население ни развитых, ни развивающихся стран не готово продолжать работу после выхода на пенсию.

Россия от мировых тенденций не отстает – в 2020 г. на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения, а к 2060 г. их доля вырастет до 47%, прогнозирует Credit Suisse. Росстат прогнозирует структуру населения только до 2036 г. – по данным службы, к этому году доля пожилых людей составит 24,1%. В 2020 г. мужчина в России в среднем проживет еще 13,3 года после выхода на пенсию, в 2060-м – уже 17,4 года, предсказывают экономисты Credit Suisse. При этом доля тех россиян, которые не уверены, что на пенсии у них будет достаточно денег для комфортного уровня жизни, достигает 45%.

Возраст выхода на пенсию должен определяться несколькими параметрами: средней продолжительностью здорового периода жизни, спросом на рынке труда и социальными обязанностями по уходу за пожилыми людьми или детьми, перечисляет профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Если их не учитывать, любые реформы пенсионного возраста – перенос центра тяжести с пенсионной системы на систему социальной защиты. Например, высок риск, что пенсионный возраст повысят, но люди в возрасте не смогут найти работу, предупреждает он.

Еще одно необходимое условие для реформ – право досрочного выхода на пенсию, которое предлагают все европейские развитые страны, рассказывает Сафонов. Тот, кто пользуется им, получает пенсию примерно на 20% меньше, чем получал бы, если бы вышел вовремя.

Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой переадресовал вопросы Пенсионному фонду, где отказались от комментариев, пишут "Ведомости".