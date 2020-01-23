- - поощрять людей больше откладывать на пенсию,
- - за счет повышения налогов собрать дополнительные средства на выплату пенсий,
- - предложить людям такую систему выплаты пенсий, при которой с каждым годом выплаты будут сокращаться, – так можно гарантировать долгосрочную устойчивость системы,
- - и самый эффективный способ – повысить пенсионный возраст.
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23 января 2020 года 09:40
К 2060 г. почти половина населения РФ - пенсионеры
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Валерий Шарифулин/ТАСС
23 января. FINMARKET.RU - Доля пожилых людей в мире растет, а молодых – сокращается. То, что раньше казалось проблемой отдельных развитых стран, сегодня становится глобальной проблемой, пишут "Ведомости", приводя данные из доклада экономистов Credit Suisse, которые были представлены на Всемирном экономическом форуме в Давосе.. Еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%. И большинству стран придется реформировать пенсионную систему так, чтобы финансировать растущее число пенсионеров (которые к тому же будут получать пенсию дольше, чем прошлые поколения) на фоне сокращения рабочей силы. Без реформ и ускорения темпов роста производительности труда темпы роста мировой экономики могут замедлиться, а благосостояние людей – снизиться. Такие неутешительные прогнозы делают в Credit Suisse. Авторы доклада предлагают четыре варианта, как сделать пенсионные системы устойчивее:
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Ключевые слова: мир, РФ, демография
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Grizli 23.01.2020
Призывной возраст в армию надо увеличивать!!! и Существенно и до бесконечности) ;)))
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