Выполнение задач из послания Путина потребует смены конструкции казны

23 января. FINMARKET.RU - Для выполнения всех задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, придется менять конструкцию казны, пишут "Известия", ссылаясь на свой источник, близкий к правительству и знакомый с последними расчетами Минфина. Новый премьер уже объявил, что дополнительно потребуется выделить 4,5 трлн рублей до 2024 года. 450 млрд понадобятся уже в 2020-м — эти расходы покроют свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, и деньгами Резервного фонда правительства. 2 трлн в бюджете есть, и столько же не хватает. Наиболее вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей.

В этом году проблем с деньгами на новые цели не будет: есть неиспользованные остатки прошлых лет, скопившиеся на счетах казначейства, а также средства Резервного фонда правительства, уверяет собеседник "Известий". Однако с 2021-го определенные сложности появятся. 2 трлн в бюджете найдется, сказал источник. Но при действующей конструкции казны — даже с учетом программы госзаймов — придется ежегодно, вплоть до 2024-го дополнительно искать по 500 млрд рублей. Хотя бюджет на предстоящие годы запланирован с профицитом, его "прибыль" использовать будет нельзя, поскольку дополнительные доходы консервируются в Фонде национального благосостояния (ФНБ). И речи о том, чтобы его распечатывать или повышать так называемую цену отсечения (порог стоимости нефти, деньги сверх которого резервируются, сейчас составляет $42,4), не идет.

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля. Средства будут перераспределены внутри казны, но не затронут уже имеющихся федеральных и региональных обязательств, заявил глава правительства.

Основным источником средств на выполнение этих задач, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчетами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей, следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики на эту трехлетку. В дальнейшем их объем будет увеличиваться и к концу 2022-го превысит 4,5 трлн рублей.

Другие способы найти нужную сумму, согласно плану Минфина, это ужесточение политики по отношению к выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ, поясняет собеседник. Однако последние две меры не столь существенны. Эффект от их реализации вряд ли превысит 100–150 млрд рублей.

В Минфине на просьбу «Известий» подтвердить разрыв между доходами бюджета и его расходами с учетом новых задач, а также рассказать, где найдутся средства на их реализацию сообщили, что в основном дополнительные траты будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджетаю

Компании могут предложить пересмотреть параметры налогового маневра в нефтяной отрасли. По мнению Игоря Юшкова, возможен вариант повышения цен на нефтепродукты, при этом государство не будет выделять денег нефтегазовым предприятиям. Таким образом цены на топливо вырастут, но правительство сможет сэкономить средства и направить их в социальный сектор экономики.

После вступления в должность главы правительства Михаил Мишустин сразу обозначил основной приоритет работы нового кабинета министров — реализация последнего послания президента.