Останутся ли нацпроекты главным инструментом ускорения экономики

23 января. FINMARKET.RU - Новый состав правительствадает основания ожидать, что национальные проекты останутся главным инструментом ускорения экономического роста России, считают экономисты инвестбанков. При этом, по их мнению, под вопросом остается сохранение в силе бюджетных ограничений.

Как говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, назначение Андрея Белоусова на пост первого заместителя председателя правительства указывает на то, что нацпроекты останутся главным инструментом ускорения экономического роста. Кроме того, в связи с тем, что в состав правительства вошло два опытных региональных чиновника: губернатор Пермского края Максим Решетников (с 2010 г. по 2017 г. работал в правительстве Москвы) назначен министром экономики, а заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин (с 2001 г. по 2010 г. был министром строительства в Республике Татарстан) получил должность заместителя председателя правительства - можно ожидать активизации строительства и возможного распространения опыта инфраструктурного прорыва в Москве на другие регионы, полагает Орлова.

"Экономический блок правительства теперь будет уделять больше внимания проведению экономической политики в части реализации национальных проектов. Бывший помощник президента по экономике Андрей Белоусов, внесший большой вклад в разработку национальных проектов, стал первым вице-премьером и будет курировать экономическую политику. Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников стал министром экономики. В прошлом он отвечал за инвестиционную программу Москвы, так что его опыт, возможно, будет способствовать реализации крупной инвестиционной программы на федеральном уровне", - пишут в обзоре аналитики Sberbank Investment Research Антон Струченевский, Родион Ломиворотов и Артем Виноградов.

Экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Софья Донец считает показательным назначение на пост первого вице-премьера Белоусова, выступавшего одним из идеологов нацпроектов. "В целом всё в рамках ожидаемой нами картины - сохранение действующей политической парадигмы плюс усиление акцента на экономический рост, а также на повышение рейтинга правительства", - отметила она в своем комментарии.

"При обилии перестановок (обновилось более половины состава кабинета министров) наиболее интересной нам видится замена Антона Силуанова на Андрея Белоусова в должности первого вице-премьера. Оба являются известными и опытными экономистами с большим стажем работы на госслужбе, но имеют разные взгляды на проводимый экономический курс. Силуанов, на наш взгляд, признанный консерватор в бюджетной политике, он активно защищал бюджетное правило, выступал против раздувания бюджетных расходов. Белоусов в экономике, наоборот, активный "государственник", поддерживает наращивание государственных расходов (его называют одним из авторов текущей версии майского указа Владимира Путина) и мобилизации доходов бюджета (стоит вспомнить "список Белоусова", появление которого было достаточно неожиданным)", - говорится в обзоре экономиста Райффайзенбанка по РФ Станислава Мурашова.

По его мнению, тот факт, что Силуанов сохранил пост министра финансов, в целом говорит о признании его успехов, но такая замена на второй позиции в правительстве все же свидетельствует о наличии запроса на изменение тактики в исполнении бюджетной политики и на ускорение экономического роста.

"Белоусов не раз высказывался против бюджетного правила в разных его версиях как раз по причине того, что оно ограничивает бюджетный стимул. Возможно, в новой должности он поднимет вопрос о смягчении правила, например, через повышение цены отсечения (ее рост на $3-4 на баррель мог бы дать экономике дополнительно 500-600 млрд рублей в год). Кстати говоря, не раз таким образом смягчить правило предлагал Алексей Кудрин. Впрочем, эта идея, скорее всего, встретит сопротивление ЦБ и Минфина", - считает Мурашов.

По мнению Орловой, президент РФ, скорее всего, не готов пожертвовать своими достижениями в области бюджетной политики, чтобы стимулировать рост.

"Потеря Антоном Силуановым поста первого заместителя председателя правительства означает только, что бюджетная консолидация больше не является приоритетом - с 2011 года цена на нефть, балансирующая бюджет, снизилась со $100 за баррель до $49 в 2019 году, что является безусловным успехом Минфина. Позиция Силуанова на посту министра финансов надежна и даже укрепилась, так как Росимущество теперь перешло в подчинение Минфину. Это может указывать на новую задачу - генерировать дополнительные бюджетные доходы за счет улучшения управления госимуществом. Таким образом, если бюджетные расходы и будут расти быстрее, это не обязательно приведет к смягчению бюджетной политики в ближайшем будущем", - говорится в обзоре Альфа-банка.

Аналитики Sberbank Investment Research тоже считают, что факт сохранения за Силуановым поста министра финансов свидетельствует о том, что поддержание финансовой стабильности гарантированно останется приоритетным направлением работы правительства.

"В прошлом взгляды экономического блока правительства и ЦБ на необходимость структурных реформ и на ограничения роста в целом совпадали, что создавало общее предпочтение экономического блока сдержанной экономической политике. С 2014 года при переходе к инфляционному таргетированию и для достижения цели по инфляции в 4% ЦБ получил большую поддержку от бюджетной политики; окончание бюджетной консолидации означает, что ЦБ придется контролировать инфляцию своими силами, и, возможно, даже через какое-то время предпочтения бюджетной и монетарной политики станут разнонаправленными", - пишет Орлова.

В то же время главный экономист компании "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров отмечает, что состав нового правительства указывает на явный сдвиг в сторону усиления госрегулирования экономики, на что рынок, вероятно, отреагирует с осторожностью.

"В качестве ключевых задач для правительства новый премьер-министр (Михаил Мишустин - прим. ИФ) назвал демографию, повышение уровня жизни, экономический рост, стимулирование инвестиций и улучшение делового климата. Мы считаем, что большинство из этих целей будет достигнуто за счет значительного увеличения госрасходов, особенно в социальной и инвестиционной сферах. Таким образом, мы полагаем, что не случайно в состав правительства вошел ряд успешных управленцев, главной задачей которых станет контроль за государственными финансовыми потоками и их эффективное использование. В то же время такой сдвиг может отодвинуть на задний план либеральную экономическую повестку, и это, вероятно, будет с осторожностью воспринято инвестиционным сообществом", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".