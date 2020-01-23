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23 января 2020 года 08:34
Из Гражданского кодекса может исчезнуть понятие МРОТ
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Артем Геодакян/ТАСС
23 января. FINMARKET.RU - Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, согласно которому из Гражданского кодекса уберут определение минимального размера оплаты труда (МРОТ), вместо него может появиться новое определение, например, финансовая единица, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службы правительства и Минюста. "Законопроект, который готовит Минюст, носит название "О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда". В документе предлагается убрать указание на минимальный размер оплаты труда, заменив слова конкретными суммами денежных выплат. Аналогичные поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов", - говорится в публикации. Как пояснили изданию в пресс-службе министерства юстиции РФ, изменения готовятся в связи с тем, что понятию МРОТ в последнее время был придан более широкий смысл, и эту ситуацию необходимо исправить, исключив двоякое толкование. "Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам", - уточнили в Минюсте. Газета напоминает, что, согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, отданному еще в мае прошлого года, МРОТ должен трактоваться только в соответствии с нормами закона "О минимальном размере оплаты труда", а точнее - исключительно как минимум денежных средств, который гарантируется работнику в качестве вознаграждения за выполнение им трудовых обязанностей. В частности, сборы и штрафы, основанные на МРОТ, в Уставе железнодорожного транспорта теперь предлагается начислять, исходя из их базового размера, равного 100 рублям. Помимо документа, который готовит Минюст, аппаратом кабинета министров уже прорабатывается законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда". Согласно плану законотворческой деятельности, в Госдуму они должны быть внесены в марте 2021 года, пишут "Известия".
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