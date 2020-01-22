За год эффективность управления снизилась в 53 регионах РФ

22 января. FINMARKET.RU - В 2019 году по сравнению с 2018 г. средний балл эффективности управления регионамиснизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов Федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах), говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Эта тенденция не имеет "катастрофического характера", но отражает проблемы, возникшие в системе регионального управления после выборов президента – 2018, указывают авторы доклада, на который ссылаются "Ведомости". В частности, у федерального центра стало возникать много претензий по поводу реализации в регионах национальных проектов и майского указа президента, а также реформ в социальной, экологической и других сферах. А в самом губернаторском корпусе усилилось расслоение между "успешными управленцами, решающими и традиционно закрепленные за регионами, и специально поставленные центром задачи", и руководителями, которые "отстали от времени".

Как отмечают "Ведомости", эксперты констатируют поляризацию оценок: в группе самых успешных губернаторов (средний балл выше 0,7) по-прежнему девять человек, а группа отстающих (менее 0,5 балла) увеличилась до 14. Снижение средних показателей затронуло все три исследуемых блока – политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. В число регионов-лидеров входят Тюменская, Калужская и Белгородская области. Из первой тройки выбыла Чечня, которая теперь на шестом месте, а из первой десятки – Санкт-Петербург и Чукотка, место которых заняли Сахалин и Башкирия. Замыкают рейтинг Архангельская область, Ингушетия и Северная Осетия.

Снижение эффективности регионального управления объясняется тем, что ресурсы, которыми располагали власти субъектов, остались весьма ограниченными, говорит гендиректор АПЭКа Дмитрий Орлов: "Очевидны претензии центра в связи с реализацией нацпроектов. Заметно и снижение активности внутриполитического блока региональной власти после президентской кампании". Но потенциал "технократической" системы отбора губернаторов далеко не исчерпан, считает эксперт: "Просто в отборе, а затем в оценке глав регионов должны появиться дополнительные критерии, прежде всего способность проводить эффективную социальную политику и поддерживать реальный диалог с гражданами".

В 2020 г. губернаторские выборы пройдут не менее чем в 16 региона.