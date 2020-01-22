Минэкономразвития предлагает декриминализовать ряд статей УК

22 января. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило силовым структурам отменить уголовную ответственность за восемь категорий правонарушений, закрепленных в. В частности, за коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей, за ведение бизнеса без лицензии или регистрации и за фиктивное банкротство, пишут "Известия". Также в списке Минэкономразвития такое правонарушение, как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, совершаемое в крупном размере (от 250 тыс. до 1 млн рублей). Кроме того, ведомство предлагает отменить уголовную ответственность в случаях, если была скрыта или предоставлена заведомо неверная информация о ценных бумагах, вывести из-под действия УК плагиат, применение чужого товарного знака и незаконное использование изобретения, модели или промышленного образца, разглашение их сущности раньше срока и принуждение к соавторству.

Часть этих правонарушений и так включена в КоАП, подчеркивают в Минэкономразвития. Например, ведение бизнеса без лицензии или регистрации. Если такая деятельность причинила существенный ущерб или позволила получить доход в крупном размере, то в УК за это предусмотрено наказание в виде ареста до шести месяцев, обязательных работ или штрафа до 300 тыс. рублей.

Минэкономразвития предложило сохранить без существенных изменений эту статью в КоАПе, но резко повысить взыскание, которое сейчас находится в диапазоне от 500 до 2,5 тыс. рублей.

Аналогичный сценарий ведомство предусмотрело для статьи о фиктивном банкротстве, которое повлекло за собой ущерб на сумму более 2,2 млн рублей. В данный момент бизнесменам, ложно объявившим о своей финансовой несостоятельности, грозит тюремное заключение на срок до шести лет. По остальным видам Минэкономразвития также предложил либо повысить штраф, либо учредить санкцию в КоАПе.

Эти инициативы поступили в Минэкономразвития в результате работы тематического экспертного совета. Экспертный совет, хотя и не очень часто собирается, постепенно движется к реальному продвижению инициатив по снижению давления на, заявил "Известиям" общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи.

Сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян считает, что предложения Минэкономразвития на бизнес-климат существенно не повлияют. Это поверхностные меры, которые никак не связаны с основными опасениями предпринимателей относительно действий силовых органов. Бизнес беспокоит риск попасть за решетку до решения суда по фактически коммерческим спорам. Если законодательно запретить такую практику, то компании более охотно будут инвестировать в России, полагает он. Впрочем, несмотря на незначительность предлагаемых изменений, силовые органы отреагируют на них негативно, добавил Антон Данилов-Данильян.