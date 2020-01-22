Продовольственная независимость: считать по-новому

22 января. FINMARKET.RU - ПрезидентВладимир Путин своим указом утвердил Доктрину продовольственной безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продовольственная безопасность является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в долгосрочном периоде, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей социально-экономической политики, а также необходимым условием реализации стратегического национального приоритета - повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения", - говорится в Доктрине.

Это новая редакция Доктрины продовольственной безопасности, которая действует в России с 2010 года. Она подготовлена правительством по поручению президента и отвечает основным современным социально-экономическими условиями как внутри страны, так и на международном уровне, в частности, вступлению РФ в ВТО.

Основной новацией Доктрины является изменение методики расчета показателей продовольственной независимости: вместо показателя удельного веса отечественного производства продукции в общем объеме потребляемых пищевых ресурсов предусмотрен международный показатель - показатель самообеспеченности. В отличие от предыдущего, этот показатель можно эффективно использовать для оценки как внутреннего состояния продовольственного рынка в разрезе регионов России, так и экспортного потенциала страны в целом.

В перечень показателей самообеспеченности, в отношении которых установлены пороговые значения, добавляются овощи и бахчевые культуры с пороговым значением 90%, фрукты и ягоды с пороговым значением 60%, а также семена с пороговым значением 75%. Ранее были установлены пороговые значения по зерну - не менее 85%, по сахару - не менее 80%, по растительному маслу - не менее 80%, по мясу и мясопродуктам - не менее 85%, по молоку и молочной продукции - не менее 90%, по рыбной продукции - не менее 80%, по картофелю - не менее 95%, по соли - не менее 85%. Практически все эти показатели, кроме молока и соли, достигнуты.

Документ также предполагает повышение урожайности основных сельхозкультур и плодородия земель сельхозназначения, их рациональное использование и развитие мелиорации, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных земель.также нацелена на развитие племенного дела, селекции и семеноводства, предусматривает повышение контроля качества и безопасности пищевой продукции, на ее соответствие обязательным требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Как сообщалось, при подготовке новой редакции Доктрины правительство опиралось и на рекомендации Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) - в частности, по измерению показателя самообеспеченности продовольствием. Предполагается, что в трехмесячный срок правительство примет "дорожную карту" по реализации этого документа.

В декабре 2019 года новая редакция Доктрины была представлена на оперативном совещании президента с членами Совета безопасности.