Коллекторов допустят до работы с долгами граждан по ЖКХ

22 января. FINMARKET.RU - На заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности сторонами был разработан новый вариант проекта закона, пишет "Коммерсант". Впрочем данная версия законопроекта не является окончательной, часть его положений будет уточняться. Законопроект "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц" был разработан Минюстом в конце прошлого года и должен с 1 января 2021 года заменить действующий ныне закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ).

В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность посмогут профессиональные. В отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным.

На предыдущих заседаниях рабочей группы участники рынка ЖКХ выступали категорически против установления обязательного претензионного порядка при работе с должниками»,— поясняет собеседник “Коммерсанта”.

Таким образом, коллекторам снова планируется разрешить работать с долгами по оплате услуг ЖКХ. Коллекторы никогда ранее с этим видом задолженности не работали. Но в середине прошлого года поправками в Жилищный кодекс и 230-ФЗ был введен «упреждающий» запрет на продажу коллекторам долгов граждан. В изначальном варианте законопроекта Минюста предполагалось, что работать с долгами по ЖКХ смогут только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные или иные специализированные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. И только после проведения с должниками досудебных переговоров.

Также новый вариант законопроекта предполагает создание двух госреестров. В первый будут вноситься сведения о профессиональных коллекторских организациях, во второй — о других юридических лицах, за исключением товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН), занимающихся возвратом долгов. Все организации, возвращающие просроченную задолженность, должны будут обеспечить ведение и хранение не менее двух лет аудиозаписей разговоров с должниками, записи всех видов сообщений. Но страховать свою ответственность за причинение убытков должнику со страховой суммой не менее 10 млн руб. в год будут обязаны только профессиональные коллекторы.