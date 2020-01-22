Банки начали тестировать биометрические банкоматы

22 января. FINMARKET.RU - В России начали тестироватьс функцией распознавания лиц, для обслуживания в них не нужно иметь при себе карту. Пилотные проекты запустили "Тинькофф" и Сбербанк, а ВТБ планирует внедрить новую технологию в 2020 году, сообщили "Известиям" в этих кредитных организациях.

Возможность использования биометрии в банкоматах сейчас рассматривается в Промсвязьбанке и Ак Барс Банке, сообщили "Известиям" в этих кредитных организациях. За новыми тенденциями в этой области следят и в Райффайзенбанке, сказал его представитель.

Ранее ВТБ начал тестировать банкоматы с видеосвязью, через которые можно в онлайн-режиме получить консультацию сотрудника.

Для обслуживания без карты по биометрии клиенты должны сдать слепки лица и голоса во внутренние базы данных банков или в Единую биометрическую систему (ЕБС) ЦБ. Она начала работу 1 июля 2018 года, сейчас в ней хранится 115 тыс. слепков, сообщили "Известиям" в "Ростелекоме".

В России более 100 млн банковских клиентов, таким образом, за полтора года слепки лица и голоса сдали около 1% пользователей финансовых услуг, отмечают аналитики.

Самая точная биометрическая модальность - рисунок вен ладони. Вероятность, что эта технология "пропустит чужого" в среднем в полтора раза ниже, чем у биометрии по лицу, знает директор проектов офиса ЕБС "Ростелекома" Сергей Алборов. Он добавил, что отпечаток ладони сложнее всего подделать, поскольку получить его можно только с помощью спецоборудования, а сфальсифицировать с помощью макета невозможно - считыватель определяет теплоту руки.

"Распознавание рисунка вен ладони требует дорогостоящего переоборудования банкоматов, а также - закупки дополнительной техники для сбора отпечатков. Другие же биометрические модальности, такие как фото или отпечатки пальцев, лучше использовать в АТМ не для идентификации клиента, а в качестве защиты от мошенников - как дополнительный фактор подтверждения личности", - считает Сергей Алборов. Он добавил, что банки в праве использовать свои биометрические базы данных для распознавания клиентов в банкоматах, но ЕБС позволит им не тратить деньги на обеспечение безопасности при хранении слепков.

Большинство россиян пока не готовы довериться технологии биометрической идентификации из-за психологических барьеров, считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Россияне также опасаются за безопасность слепков. По словам эксперта, АТМ с возможностью идентификации по лицу - имиджевый шаг, который позволяет кредитной организации себя позиционировать как лидера в технологических инновациях, а не требование рынка.