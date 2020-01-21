Объявлен состав нового кабинета министров. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новое правительство сбалансированное и серьезно обновлено

21 января. FINMARKET.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", сообщила пресс-служба Кремля. "Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 9 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

Первым заместителем главы правительства назначен Андрей Белоусов.

На пост вице-премьера-руководителя аппарата правительства назначен Дмитрий Григоренко.

Юрий Трутнев останется вице-премьером и полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

Сохранили свои посты Юрий Борисов и Татьяна Голикова, которые были вице-премьерами до отставки правительства.

Новыми вице-премьерами стали глава Росреестра Виктория Абрамченко, замглавы ФНС Алексей Оверчук, заммэра Москвы Марат Хуснуллин и глава АО "Газпром-медиа холдинг" Дмитрий Чернышенко.

Все министры силового блока правительства РФ, за исключением Минюста, сохранили свои посты в новом правительстве, а социальный блок - был полностью обновлен. Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Сергей Шойгу - сохранили за собой посты министров МВД, МИД и Минобороны России.

На должность министра юстиции РФ указом президента Владимира Путина назначен вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Вместе с тем, своих должностей лишились все министры социального блока прошлого правительства. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой назначен руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, министром культуры РФ вместо Владимира Мединского стала глава департамента кинематографии Ольга Любимова.

На посту министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова заменил ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков, вместо Ольги Васильевой на посту министра просвещения будет руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Путин также назначил нового министра труда и социальной защиты - вместо Максима Топилина ведомство возглавит замминистра финансов Антон Котяков. Минэкономразвития РФ возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Главой Минкомсвязи назначен вице-президент Ростелекома Максут Шадаев. Новым министром спорта РФ назначен глава Федерации международного студенческого спорта Олег Матыцин.

Антон Силуанов сохранил пост министра финансов. Владимир Якушев - пост главы Минстроя. Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики остался Александр Козлов, главой Минпромторга - Денис Мантуров. Переназначен также на пост министра энергетики РФ Александр Новак, на пост министра природных ресурсов и экологии РФ - Дмитрий Кобылкин. Дмитрий Патрушев продолжит выполнять обязанности министра сельского хозяйства РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что новое правительство сбалансированное и серьезно обновлено. "Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление", - сказал Путин на встрече с новым составом кабинета министров.

"Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, удастся выйти на самые высокие и самые достойные показатели. Хочу пожелать, Михаил Владимирович (Мишустин), успехов вам как руководителю правительства Российской Федерации", - сказал Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал демографию, рост доходов и повышение уровня жизни людей главными задачами нового правительства. "Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование. Все то, что называется повышением уровня жизни наших людей", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабинета министров. "Я думаю, что это наша самая главная задача, этого от нас ожидают", - подчеркнул он.

Мишустин также заявил, что необходимо "добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере". Для этого считаю первоначально необходимо добиться серьезных изменений климата в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный цикл", - отметил он. Он уточнил, что подробно об этом говорил, выступая в Государственной думе. "Это активно обсуждается и деловым сообществом", - заметил Мишустин.