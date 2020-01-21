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21 января 2020 года 10:40
Число застройщиков-банкротов за год выросло в 1,8 раза
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Сергей Красноухов/ТАСС
21 января. FINMARKET.RU - В 2019 году число застройщиков, чей бизнес оказался под угрозой из-за намерения кредиторов подать заявления об их банкротстве, существенно выросло. В прошлом году стало известно о намерении кредиторов подать заявления о банкротстве относительно 350 застройщиков, что на 77% превышает аналогичный показатель 2018 года. Такие данные приводит в своем исследовании Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК), пишет "Коммерсант". По расчетам аналитиков, эти компании реализуют 1,42 тыс. проектов общей площадью 9,9 млн кв. м. Относительно 2018 года показатели увеличились на 65% и 27% соответственно. Аналогичная тенденция прослеживается и среди компаний, которые уже признаны банкротами: их общее число выросло на 22% - до 184. На балансе этих структур сейчас находится 839 проектов площадью 4,5 млн кв. м. Это выше значений прошлого года на 45,7% и 12% соответственно. Тот факт, что темпы роста числа находящихся в сложной ситуации застройщиков существенно превосходят динамику увеличения общего объема возводимого жилья, в РАСК связывают с изменением характера банкротств. С проблемами все чаще сталкиваются небольшие игроки. Средний объем строительства застройщика-банкрота в 2019 году составил 22,6 тыс. кв. м против 30 тыс. кв. м в 2018 году. Более чем у половины девелоперов размер портфеля меньше 10 тыс. кв. м. Эксперты считают, что проблемы начались, в частности, из-за реформы законодательства о долевом строительстве, запретившей привлекать деньги дольщиков напрямую. Но по мнению главы РАСК Николая Алексеенко, говорить о прямом влиянии этого фактора пока преждевременно: с проблемами пока сталкиваются не те проекты, которые уже начали работать через эскроу-счета: "Но из-за реформы у малых застройщиков резко сменились планы по новым проектам, и из-за отсутствия финансовой подушки многие из них не смогли с этим справиться". Руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский связывает рост числа банкротств и с политикой местных властей: "Когда объем федерального фонда защиты дольщиков достиг 32 млрд руб., многие регионы поняли, что прийти с просьбой инициировать банкротство проблемного застройщика - это реальный шанс очистить историю долгостроев". В "Дом.РФ" (в его периметре находится фонд защиты прав дольщиков) соглашаются, что процедура банкротства девелопера сегодня - это способ восстановления прав дольщиков. Но, по расчетам РАСК, на долю фонда в 2019 году пришлось только 18% банкротств застройщиков. В 30% случаев инициаторами процедуры выступали сами дольщики, а в 19% заявление подавали контрагенты девелопера. Самостоятельно решение уйти с рынка приняли только 5% игроков. Алексеенко ждет, что в этом году число банкротств застройщиков сохранится на уровне прошлого года или снизится. Между тем некоторые эксперты не видят перспектив улучшения ситуации в регионах.
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Ключевые слова: Россия, застройщики, банкротства
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