Число застройщиков-банкротов за год выросло в 1,8 раза

21 января. FINMARKET.RU - В 2019 году число застройщиков, чей бизнес оказался под угрозой из-за намерения кредиторов подать заявления об их банкротстве, существенно выросло. В прошлом году стало известно о намерении кредиторов подать заявления о банкротстве относительно 350 застройщиков, что на 77% превышает аналогичный показатель 2018 года. Такие данные приводит в своем исследовании Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК), пишет "Коммерсант" . По расчетам аналитиков, эти компании реализуют 1,42 тыс. проектов общей площадью 9,9 млн кв. м. Относительно 2018 года показатели увеличились на 65% и 27% соответственно. Аналогичная тенденция прослеживается и среди компаний, которые уже признаны банкротами: их общее число выросло на 22% - до 184. На балансе этих структур сейчас находится 839 проектов площадью 4,5 млн кв. м. Это выше значений прошлого года на 45,7% и 12% соответственно.

Тот факт, что темпы роста числа находящихся в сложной ситуации застройщиков существенно превосходят динамику увеличения общего объема возводимого жилья, в РАСК связывают с изменением характера банкротств.

С проблемами все чаще сталкиваются небольшие игроки. Средний объем строительства застройщика-банкрота в 2019 году составил 22,6 тыс. кв. м против 30 тыс. кв. м в 2018 году. Более чем у половины девелоперов размер портфеля меньше 10 тыс. кв. м.

Эксперты считают, что проблемы начались, в частности, из-за реформы законодательства о долевом строительстве, запретившей привлекать деньги дольщиков напрямую. Но по мнению главы РАСК Николая Алексеенко, говорить о прямом влиянии этого фактора пока преждевременно: с проблемами пока сталкиваются не те проекты, которые уже начали работать через эскроу-счета: "Но из-за реформы у малых застройщиков резко сменились планы по новым проектам, и из-за отсутствия финансовой подушки многие из них не смогли с этим справиться".

Руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский связывает рост числа банкротств и с политикой местных властей: "Когда объем федерального фонда защиты дольщиков достиг 32 млрд руб., многие регионы поняли, что прийти с просьбой инициировать банкротство проблемного застройщика - это реальный шанс очистить историю долгостроев".

В "Дом.РФ" (в его периметре находится фонд защиты прав дольщиков) соглашаются, что процедурадевелопера сегодня - это способ восстановления прав дольщиков. Но, по расчетам РАСК, на долю фонда в 2019 году пришлось только 18% банкротств застройщиков. В 30% случаев инициаторами процедуры выступали сами дольщики, а в 19% заявление подавали контрагенты девелопера. Самостоятельно решение уйти с рынка приняли только 5% игроков.

Алексеенко ждет, что в этом году число банкротств застройщиков сохранится на уровне прошлого года или снизится. Между тем некоторые эксперты не видят перспектив улучшения ситуации в регионах.