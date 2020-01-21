В РФ установят новые стандарты для шпрот, макарон и крабовых палочек

21 января. FINMARKET.RU - В России в 2020 году установят новыедля шпрот, макарон и крабовых палочек. А всего в 2020 году будет разработано более 20 новых ГОСТов. О том, что в них изменится, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Сегодня существуют два предварительных национальных стандарта (ПНСТ), которые ждут своего утверждения: шпроты (будет утверждаться в марте 2020 года) и крабовые палочки (будет утверждаться в ноябре 2021 года). К слову, на рассмотрение в Росстандарт на 2020 год от Роскачества будет представлено более 20 стандартов, включая стандарты не только на товары, но и, к примеру, на интернет-сайты. Также в течение года постараемся выпустить национальный стандарт для школьной формы, которую тестировали несколько лет подряд и собрали данные, какие показатели являются оптимальными и исполнимыми.

Есть ряд стандартов для рыбной продукции, которую мы активно исследуем. Существуют международные стандарты, в частности американский - на минтай, с помощью которого США позиционируют свой продукт как продукт опережающего качества. Наша задача - создать наш стандарт на эту рыбу и позиционировать российскую рыбу как продукт действительно высокого качества.

Помимо этого, противоречивыми являются требования к макаронам. В национальном стандарте указано, что цвет макарон должен соответствовать сорту муки. Во-первых, данная формулировка прописана довольно размыто, во-вторых - данный параметр невозможно оценить", - рассказал Протасов.

По его словам, разрабатываются "опережающие стандарты" на всю продукцию, которая исследуется. Как правило, их требования таких стандартов выше, чем у ГОСТов, потому что, с одной стороны, идет развитие технологических мощностей производителей, с другой - меняется запрос от потребителей. Стандарты быстро устаревают. Чтобы двигать производителей вперед, мотивировать улучшать качество продуктов, во всем мире создаются опережающие стандарты. Товары, которые им соответствуют, могут получить российский Знак качества (если они произведены ви сделаны из отечественного сырья).

Но прежде чем опережающий стандарт станет ГОСТом, отрасль будет его два года обкатывать.

Роскачество исследовало уже более 5000 товаров в 150 категориях. В результате обладателями российских Знаков качества стали 216 товаров.