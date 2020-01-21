Банки просят переписать законопроект о защите капиталовложений

21 января. FINMARKET.RU - Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк обратились в правительство с просьбой внести серьезные поправки во защите инвестиций. Они хотят получить такие же гарантии стабильности условий бизнеса, как и инвесторы в проекты, берущие у них деньги в долг. Кроме того, крупнейшие кредитные организации рассчитывают защититься от дефолтов заемщиков, а также настаивают на исключении государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий из будущего инвесткодекса, пишут "Известия"

Представители Газпромбанка предлагают вписать кредитные организации в законопроект как "финансирующие лица". Это следует из приложения к письму зампреда правления банка Елены Борисенко к Максиму Орешкину. Предложения ему были направлены еще до 15 января, когда тот был министром экономического развития.

Сейчас игроки, предоставляющие финансирование, не учтены в документе. Тогда как для кредиторов стабильность регуляторного окружения проекта - крайне значимый фактор при принятии решения о выдаче займа, поясняется в документе. Фактически, нынешняя его версия дискриминирует, НПФ, частные фонды и других игроков финрынка.

Аналогичной позиции придерживаются и в Сбербанке. В частности, в законопроекте надо расширить определение собственных средств инвестора (сейчас под этим понимаются его личные средства) и включить в них внешние займы и привлечение акционерного капитала. С таким заявлением на совещании в Госдуме, посвященном поправкам в документ, 13 января выступил управляющий директор - начальник центра GR кредитной организации Иван Осколков.

Эту точку зрения разделяет и директор департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитала Анатолий Суходолов, также участвовавший в мероприятии. Он добавил, что под собственными средствами в практике ГЧП и концессий понимаются также возмещаемые налоги. Такой вид капитала также можно было бы включить в определение собственных средств.

В законопроекте необходимо также предусмотреть защиту кредитных организаций от дефолта заемщиков, участвующих в проекте на условиях Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), добавил Осколков.

Еще один пункт, на котором представители крупнейших банков сделали особый акцент, - это необходимость исключить из текста будущего закона ГЧП и концессии. Дело в том, что законопроект аннулирует часть обязательств государства перед бизнесом, закрепленных в этих механизмах. А это содержит риски неисполнения действующих договоренностей.

В Минфине на просьбу "Известий" прокомментировать инициативы, предусматривающие преференции для банков, заявили, что будут ориентироваться на позицию ЦБ. Относительно исключения из законопроекта ГЧП и концессий в Минфине сказали, что регулирование этих механизмов скорректируют. В Минэкономразвития сказали, что полностью поддерживают предложения по исключению концессий и ГЧП.

Опрошенные газетой эксперты в целом поддерживают банкиров, однако ряд их требований считают избыточными.