В 2020 году пенсионеров станет на 800 тыс. меньше

21 января. FINMARKET.RU - По итогам прошлого года назначено более миллиона пенсий, из них порядка 830 тысяч - пенсии по старости. Но на заслуженный отдых вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы не повысился пенсионный возраст. Об этом рассказал в интервью "РГ-Неделя" глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.

Будет расти число тех, кто досрочно выходит на пенсию. Таковых примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию. 14,6 процента от общего числа пенсионеров - это те, кто работал на вредных и опасных условиях труда, 5 процентов - те, кто трудился на Севере, 2,5 процента - медики и педагоги.

"В последующие годы мы ждем увеличения числа "досрочников" - в частности, за счет многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет - матери троих детей", - продолжил он.