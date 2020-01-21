НПФ продолжают сокращать вложения в акции

21 января. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 4-м квартале 2019 года продолжили сокращатьпенсионных резервов в акции. В отличие от роста инвестиций в акции аккумулированных частными фондами пенсионных накоплений, в собранных ими резервах динамика оказалась противоположной. Доля средств по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), вложенных в эти долевые инструменты, продолжается снижаться. Об этом свидетельствуют расчеты "Коммерсанта" , основанные на анализе данных крупнейшихс объемом резервов свыше 10 млрд руб. (на них приходится 96% всех обязательств по НПО).

С начала прошлого года инвестиции в эти долевые инструменты в портфеле НПО в абсолютном выражении держатся стабильно на 5-летних минимумах, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке акций. При этом в 4-м квартале вложения в акции снизились на несколько миллиардов рублей, составив приблизительно 155 млрд руб. против почти 160 млрд руб. кварталом ранее. При этом в относительном выражении доля инвестиций в акции обновила исторический минимум, опустившись к 11% от агрегированного портфеля пенсионных резервов российских НПФ.

Как отмечает "Коммерсант", во многом такая динамика объясняется инвестиционной политикой двух крупнейших фондов, "Газфонда" и "Благосостояния", в которых сконцентрировано 60% обязательств по добровольным программам.

Динамка в инвестициях аккумулированных НПФ средств по НПО совпадает с той же, которая наблюдалась в прошлом году по пенсионным накоплениям, когда вложения в акции также достигли минимумов за 5 лет. Это происходило на фоне внутренней санации фондов, а также ужесточившихся регуляторных требований ЦБ. С последним фактором связано и снижение доли вложений в акции крупнейших фондов, работающих по НПО.

Управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов полагает, что "крупные пакеты неликвидных акций, сформированные в рамках прежней инвестполитики лидерами корпоративного НПО, с разным темпом под давлением требований регулятора и дальше будут уходить с балансов фондов". Это, по словам эксперта, скажется и на агрегированном портфеле акций по пенсионным резервам. "Но, как и в пенсионных накоплениях, будет другая тенденция: инвестиции в рыночные акции, а не стратегические активы. Однако их динамика будет зависеть от показателей российской экономики, внешнего фона, а также склонности НПФ к риску", - отмечает он.