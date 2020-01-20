Новый глава ФНС намерен сделать уплату налога неизбежной и максимально комфортной

20 января. FINMARKET.RU - Новый глава Федеральной налоговой службе (ФНС) Даниил Егоров в первую очередь намерен заняться реестром домохозяйств с их доходами и новой системой рисков, которые уже предусмотрены стратегией развития. Об этом "Ведомостям" заявил сам Егоров, который в бытность свою замглавы ФНС отвечал за проверки бизнеса, внедрение ключевых технологий и новых методов контроля.

Задача налоговой службы - сделать уплату налога неизбежной и одновременно максимально комфортной, описывает Егоров свой подход, называя его моделированием поведения налогоплательщика. "Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует - начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая или нет модель, - сказал он "Ведомостям". - И, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем".

Как объясняет Егоров, ключевое - не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель: "Это абсолютно эгоистичное поведение - ты сам затрачиваешь меньше сил".

Впервые такую модель Егоров опробовал в 2014 г. на рынке дистрибуции бытовой техники и электроники. Подход сработал, а затем был распространен и на другие секторы, например на экспорт зерна, розницу и др.

"Эгоистичного" подхода Егоров придерживался и при внедрении новых механизмов, позволивших бороться с уходом от уплаты НДС, - двух автоматизированных систем контроля (АСК).

Перед Егоровым стоит непростая задача, считают чиновники: при Мишустине ФНС показывала высокий рост собираемости. Егорову будет непросто демонстрировать такие же показатели просто потому, что служба уже подошла к пределу повышения собираемости за счет эффективности контроля, говорит один из чиновников. Но есть огромный ресурс в повышении качества сервисов и создании удобных условий для бизнеса, полагает он.

Главный вопрос - хватит ли Егорову политического веса, чтобы противостоять давлению в том числе крупного бизнеса, говорит бывший чиновник: у Мишустина, когда он возглавил ФНС, были уже обширные связи и опыт руководства двумя службами (Роснедвижимостью и Агентством по управлению особыми экономическими зонами). По словам федерального чиновника, Егоров прекрасно знает, как устроен механизм власти, его хорошо знают в Кремле и Белом доме, он знаком с бизнесом, так что опыта ему не занимать, а если потребуется - его поддержит новый премьер.