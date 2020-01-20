Банкам запретят взимать заградительные комиссии

20 января. FINMARKET.RU - Законопроект, который запретит банкам взимать заградительныепод предлогом борьбы с отмыванием, будет внесен в Госдуму в ближайшие дни. Согласно тексту законопроекта изменения планируется внести в антиотмывочный закон (115-ФЗ), пишет "Коммерсант" . В нем будет описано, что к антиотмывочным мерам "не относится установление дополнительных (повышенных размеров) комиссий, сборов и иных вознаграждений". Эта мера направлена против практики взимания банками заградительных комиссий, например, за перевод средств с заблокированных в рамках антиотмывочного законодательства счетов.

Кроме того, законопроект вносит изменения в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым при переводе денежных средств от юрлиц или индивидуальных предпринимателей в пользу физлиц размер комиссии "не может быть обусловлен различным назначением осуществляемых переводов либо различными суммами переводов". Сейчас стандартные тарифы за переводы в пользу физлиц варьируются в пределах от нескольких рублей до нескольких десятков рублей. Если же суммы переводов накопленным итогом превышают некие пороговые значения, то кредитные организации применяют повышенные тарифы. Например, 1,5% при сумме свыше 150 тыс. руб. или 10-12% для сумм свыше 5 млн руб. в месяц.

Практика установления повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрена законодательством, говорится в пояснительной записке. А "явно дискриминационные тарифы"вводят, применяя рекомендации ЦБ по борьбе с отмывочными схемами. Эти рекомендации не носят нормативного характера, и банки не обязаны их исполнять. Введение не имеющих экономического обоснования повышенных или запретительных комиссий для всех клиентов, включая добросовестных, противоречит принципам риск-ориентированных подходов в борьбе с отмыванием, а также "фактически превратилось в самостоятельную бизнес-функцию банков, в способ увеличения комиссионных доходов", считают авторы проекта.

Идею запрета подобной практики поддерживают в ФАС. Пресс-служба Росфинмониторинга заявила "Коммерсанту", что ведомству необходимо ознакомиться с деталями законопроекта, но саму идею там поддерживают.