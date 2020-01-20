Комиссию по платежкам за ЖКХ отменят

20 января. FINMARKET.RU - Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил "Известиям" глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Сегодня для граждансоставляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

"Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе", — пояснил Сергей Неверов.

По его словам, технически изменения достаточно просты, но они очень важны для граждан, которые перестанут переплачивать за подобные услуги. Депутат отметил, что изначально предлагалось ввести запрет и на взимание комиссий при уплате штрафов и других обязательных платежей. Но после консультаций с отраслевым сообществом было решено ограничиться перечислениями по коммуналке, поскольку с нового года кредитные организации уже понесли определенные потери: был отменен так называемый банковский роуминг — комиссия за переводы в разные регионы внутри одного финансового учреждения.

"Сейчас проводим последние консультации и доработку текста документа. Центробанк нас поддерживает. Я уже обсуждал этот вопрос с Эльвирой Набиуллиной, в присутствии других коллег руководителей фракций. Это главный момент", — отметил парламентарий.

Поддерживает инициативу и первый зампред фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, ощутимого ущерба банкам запрет на взимание таких комиссий с граждан не нанесет. А вот для людей, которые будут платить ровно ту сумму, которую им прислали, а не ту, что предложил банк, это станет существенной помощью и восстановлением справедливости.

Поставщики коммунальных ресурсов заключают соглашения с отдельными банками. Комиссии за перевод средств с граждан в этом случае не взимаются. Формально их платят банкам сами поставщики, но до сентября прошлого года закон разрешал им учитывать такие расходы при расчете тарифов, так что фактически они ложились на плечи граждан. ФАС выявляла и пресекала нарушения, когда в составе тарифа была заложена комиссия платежных организаций в размере до 7% от суммы переводов.

Проблема переплаты комиссионных может особенно остро волновать жителей села и небольших городов, где способы оплаты услугограничены, заявила "Известиям" глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. Парламентарии, отметила она, готовы внимательно изучить законопроект, как только он будет внесен.