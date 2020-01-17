Система гарантирования ИИС откладывается

17 января. FINMARKET.RU - В начале 2017 года власти выступали за создание системы гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) для привлечения населения, и в первом чтении был принят соответствующий законопроект. Но с ростом интереса граждан к инвестициям вопрос утратил для участников рынка актуальность и теперь они говорят о преждевременности создания системы, пишет "Коммерсант"

Национальная финансовая ассоциация (НФА) в конце прошлого года направила в Банк России, Госдуму и Минфин предложения по развитию института ИИС. В письме говорится, что введение системы гарантирования (страхования) при текущем уровне развития ИИС и объемов активов в них является "крайне опасным и может привести в первые же годы функционирования системы к ее полной дискредитации в глазах населения".

По оценкам НФА, в первый год функционирования системы в фонд удастся аккумулировать лишь 80-105 млн руб. При этом наступление одного страхового случая с не самым крупным участником (порядка 2-3 тыс. счетов) в течение первых лет существования фонда может привести "к его полному исчерпанию". Законопроект о страховании средств на ИИС на сумму до 1,4 млн руб. был принят Госдумой в первом чтении в 2017 году с целью повысить интерес населения к таким инструментам. Система гарантирования предусматривает возврат инвестиций в случае лишения брокера лицензии.

По словам главы НФА Василия Заблоцкого, позиция ассоциации отражает мнение крупнейших участников рынка. Как говорит заместитель гендиректора "Открытие брокер" Андрей Салащенко, одна из ключевых задач не допустить дискредитации системы перед частным инвестором на самом старте, а именно исключить вероятность возникновения дефицита фонда после первого или второго страхового случая. А по словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, время для создания системы гарантирования не пришло. По мнению НФА, для запуска эффективной системы гарантирования необходимо повысить привлекательность ИИС второго типа, а также дождаться момента достижения активов на ИИС "определенной величины" и предусмотреть период накопления фонда (2-3 года).

К тому же, считают в ассоциации, необходимо минимизировать риски того, что запуск системы может стимулировать недобросовестных игроков к активному привлечению клиентов подфонда "с целью последующего вывода активов и ухода с рынка".

Как сообщил "Ъ" представитель ЦБ, вопрос о создании предлагаемой в законопроекте системы гарантирования инвестиций на ИИС, обязательной для брокеров и управляющих, целесообразно рассмотреть после реализации мер, направленных на повышение инвестпривлекательности ИИС, а также обсуждения всех возможных механизмов защиты имущества, учитываемого на ИИС. В ЦБ отметили, что прорабатывается возможность увеличения максимального размера взноса на ИИС и предоставления права частичного изъятия средств с ИИС без потери права на инвестиционный налоговый вычет.