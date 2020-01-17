Россиян ждут новые условия депозитов и кредитов

17 января. FINMARKET.RU - В этом году вкладчиков и заемщиков ждут новые условия депозитов и кредитов. В 2019 году в связи со снижением ЦБ ключевойс 7,75% до 6,25% годовых ставки самых выгодных рублевых депозитов для населения опустились в крупных банках с 8-8,25% до 6-6,5%. Доходность вкладов в долларах упала до 1-1,7%, в евро - до 0,1% под влиянием в том числе снижения учетных ставок ФРС США до 1,5-1,75% и ставки депозитов ЕЦБ до минус 0,5%.

К декабрю, по данным ЦБ, ставки выданной ипотеки снизились на 0,47 процентного пункта (п. п.) - до 9,19%, а средневзвешенные ставки займов для населения сроком до 1 года - на 0,82 п. п. - до 15,13%.

В 2020 г. тенденция к снижению ставок в целом сохранится, хотя и не по всем продуктам и не так стремительно, как в 2019 г., считают опрошенные "Ведомостями" эксперты.

По их мнению, в 1-м полугодии ЦБ будет плавно снижать ключевую ставку и к середине года она достигнет 5,75%, чему будет способствовать низкая инфляция и укрепление рубля.

Вслед за ставкой ЦБ проценты по рублевым депозитам снизятся в среднем на 0,5-1 п. п. к концу года, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. По мнению экспертов, основное снижение произойдет в первой половине года.

Руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин ожидает, что средняя максимальная ставка рублевых депозитов в этом году может опуститься до 5,5%, а главный экономист Совкомбанка Кирилла Соколов - ниже 5%.

А вот проценты по валютным вкладам уже сейчас близки к минимумам года, единодушны экономисты. Ставки депозитов в евро и долларах в 2020 г. скорее всего останутся на уровне нуля и 1-2% годовых соответственно, так как ФРС и ЕЦБ в этом году вряд ли изменят политику, говорит Тихомиров.

В этом году для некоторых вкладчиков может вырасти размер страховки по вкладам. Однако общего повышения страхового возмещения по вкладам не ожидается.

Кроме того, в 2020 г. Центробанк обяжут информировать вкладчиков о банках, которым запрещен прием вкладов, - соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Законопроект, по словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, будет принят и вступит в силу в самое ближайшее время.

Потенциал падения ставок потребкредитов ограничен, полагают все эксперты. По их мнению, самый большой потенциал снижения кредитных ставок - у ипотеки.

Однако на ипотечные ставки для закредитованных граждан может повлиять введение показателя долговой нагрузки (ПДН - отношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу; применяется в потребкредитовании с 1 октября 2019 г.) заемщика при расчете достаточности капитала банка, если ЦБ решит использовать этот параметр при выдаче ипотеки уже с 1 июля 2020 г. Эта мера снизит шансы получить ипотеку заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) и низким первоначальным взносом по ипотеке.

Но, как считают банкиры, даже если ЦБ пойдет на применение ПДН в ипотеке, заемщиков, оформивших кредит до 1 июля, это изменение вряд ли коснется.