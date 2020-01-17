.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
17 января 2020 года 10:25
Россиян ждут новые условия депозитов и кредитов
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
17 января. FINMARKET.RU - В этом году вкладчиков и заемщиков ждут новые условия депозитов и кредитов. В 2019 году в связи со снижением ЦБ ключевой ставки с 7,75% до 6,25% годовых ставки самых выгодных рублевых депозитов для населения опустились в крупных банках с 8-8,25% до 6-6,5%. Доходность вкладов в долларах упала до 1-1,7%, в евро - до 0,1% под влиянием в том числе снижения учетных ставок ФРС США до 1,5-1,75% и ставки депозитов ЕЦБ до минус 0,5%. К декабрю, по данным ЦБ, ставки выданной ипотеки снизились на 0,47 процентного пункта (п. п.) - до 9,19%, а средневзвешенные ставки займов для населения сроком до 1 года - на 0,82 п. п. - до 15,13%. В 2020 г. тенденция к снижению ставок в целом сохранится, хотя и не по всем продуктам и не так стремительно, как в 2019 г., считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. По их мнению, в 1-м полугодии ЦБ будет плавно снижать ключевую ставку и к середине года она достигнет 5,75%, чему будет способствовать низкая инфляция и укрепление рубля. Вслед за ставкой ЦБ проценты по рублевым депозитам снизятся в среднем на 0,5-1 п. п. к концу года, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. По мнению экспертов, основное снижение произойдет в первой половине года. Руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин ожидает, что средняя максимальная ставка рублевых депозитов в этом году может опуститься до 5,5%, а главный экономист Совкомбанка Кирилла Соколов - ниже 5%. А вот проценты по валютным вкладам уже сейчас близки к минимумам года, единодушны экономисты. Ставки депозитов в евро и долларах в 2020 г. скорее всего останутся на уровне нуля и 1-2% годовых соответственно, так как ФРС и ЕЦБ в этом году вряд ли изменят политику, говорит Тихомиров. В этом году для некоторых вкладчиков может вырасти размер страховки по вкладам. Однако общего повышения страхового возмещения по вкладам не ожидается. Кроме того, в 2020 г. Центробанк обяжут информировать вкладчиков о банках, которым запрещен прием вкладов, - соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Законопроект, по словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, будет принят и вступит в силу в самое ближайшее время. Потенциал падения ставок потребкредитов ограничен, полагают все эксперты. По их мнению, самый большой потенциал снижения кредитных ставок - у ипотеки. Однако на ипотечные ставки для закредитованных граждан может повлиять введение показателя долговой нагрузки (ПДН - отношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу; применяется в потребкредитовании с 1 октября 2019 г.) заемщика при расчете достаточности капитала банка, если ЦБ решит использовать этот параметр при выдаче ипотеки уже с 1 июля 2020 г. Эта мера снизит шансы получить ипотеку заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) и низким первоначальным взносом по ипотеке. Но, как считают банкиры, даже если ЦБ пойдет на применение ПДН в ипотеке, заемщиков, оформивших кредит до 1 июля, это изменение вряд ли коснется.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.